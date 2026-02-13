Норвежец Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград на зимних ОИ

Норвежский лыжник Клэбо повторил рекорд по числу золотых наград зимних ОИ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом на Олимпийских играх в Италии, став восьмикратным олимпийским чемпионом.

По информации РИА «Новости», он повторил рекорд по количеству побед на Олимпиадах, сравнявшись с Марит Бьерген, Бьерном Дали и Уле-Эйнаром Бьорндаленом. «Я очень горжусь этим достижением и благодарен команде за поддержку», – заявил Клебо после финиша.

На проходящих в Италии Играх Клебо уже завоевал золото в спринте и скиатлоне, а ранее выиграл три золотые медали на Играх 2018 года в Пхенчхане и две – на Олимпиаде 2022 года в Пекине. Клебо также пятнадцатикратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка мира и пятикратный победитель многодневки «Тур де Ски».

Соревнования по лыжным гонкам продолжатся: 15 февраля состоится мужская эстафета 4х7,5 км, 16 февраля – мужской спринт, а 21 февраля мужчины завершат программу масс-стартом на 50 км. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля, в них участвуют 13 российских спортсменов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо не смог бы завоевать все шесть золотых медалей чемпионата мира при участии российских спортсменов.

Ранее Клебо одержал победу во всех гонках чемпионата мира в Тронхейме, впервые в истории выиграв все старты одного турнира. Спортсмен также повторил рекорд Елены Вяльбе по числу побед на чемпионатах мира по лыжным гонкам.