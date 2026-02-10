Болельщики Гуменника пронесли российский флаг на трибуны арены ОИ

Tекст: Вера Басилая

Группа российских болельщиков фигуриста Петра Гуменника принесла на трибуны Milano Ice Skating Arena российский флаг, несмотря на действующий запрет на государственную символику, передает РИА «Новости».

Флаг появился на боковой трибуне арены в руках у семьи россиян, которые уже давно проживают в Италии.

«Мы живем в Милане, и мы приехали болеть всей семьей, поддержать Петра в его соревнованиях», – рассказала Екатерина, которую сопровождали дочка и итальянский муж Стефано. По ее словам, они не опасаются возможных проблем из-за флага.

Екатерина также уточнила, что предварительно спросила у работников арены насчет возможных претензий и получила ответ, что недовольство может исходить только от других зрителей, но сама она этим не обеспокоена.

Ранее болельщики пришли с российским флагом поддержать лыжника Коростелева на Олимпийских играх.

Ведущий ледовой арены на Олимпиаде в Милане представил фигуриста Петра Гуменника как действующего чемпиона России, несмотря на запрет.

Президент МОК Кирсти Ковентри ранее подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов пока остается без конкретного срока для решения.