Орнитолог оценил численность воробьев в России

Орнитолог Калякин: Более 44 млн воробьев обитает в России

Tекст: Антон Антонов

В ходе переписи оценивают численность домового и полевого воробья. Калякин сообщил, что в европейской части России обитает около 20 млн каждого из этих видов, передает РИА «Новости».

В азиатских регионах страны численность воробьев оценивается менее точно, данные экстраполируются на основании информации из европейской части. Калякин отметил, что к этим показателям можно прибавить еще 2-3 млн особей каждого вида для азиатской части.

Эксперт уточнил, что в России встречаются и другие виды воробьев, однако их численность определяется приблизительно, поскольку они не участвуют в официальной переписи.

Например, рыжий воробей насчитывает не более 5 тыс. особей, а черногрудый, согласно данным «Атласа птиц европейской части России», составляет примерно 20-30 тыс. пар.

Как писала газета ВЗГЛЯД, член Союза охраны птиц России и Российской сети изучения и охраны пернатых хищников Анна Мостовая сообщала, что в феврале состоится Всероссийская перепись воробьев.