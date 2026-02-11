Британское правительство получило несовместимую с жизнью пробоину и самым очевидным образом тонет, увлекая за собой, возможно, и большую часть британского истеблишмента. И не только британского.0 комментариев
Угрозу атаки БПЛА отменили в Казани
В Казани снят режим угрозы атаки беспилотников, а ранее в городе вводились ограничения в аэропортах и отменялись занятия в школах, сообщило МЧС России.
Режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов отменили на территории Казани, сообщается в Telegram-канале МЧС Татарстана.
Режим беспилотной опасности был введен на территории Татарстана около трех часов ночи 11 февраля, после чего примерно в 3.30 мск последовало дополнительное предупреждение об угрозе для города Казани. В это время жители получили рекомендации принять меры безопасности и спуститься в укрытие.
В связи с режимом угрозы были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани с 3.15 и Нижнекамска с 6.20.
Власти Казани отменили занятия во всех образовательных учреждениях из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов.
Минобороны России сообщило, что два БПЛА были нейтрализованы над Татарстаном.