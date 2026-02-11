Бастрыкин возбудил дело против экс-судьи из Коми за мошенничество

Tекст: Алексей Дегтярёв

Бастрыкин с согласия Высшей квалификационной коллегии судей возбудил уголовное дело в Найдиной. Ей вменяется мошенничество при получении выплат, сообщили в СК, передает РИА «Новости».

По версии следствия, женщина переехала из Ухты в Тверскую область, не уведомив об этом соответствующие органы. В результате ей продолжили начислять компенсацию за работу в условиях Крайнего Севера, право на которую было утрачено. С февраля 2014 года по сентябрь 2019 года фигурантка незаконно получила более 7 млн рублей.

Сейчас правоохранители проводят необходимые действия для установления всех обстоятельств преступления. Идет работа по закреплению доказательной базы.

