    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия не встраивается в тренды, а задает их

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис История превратила Давосский форум в ничто

    Глобализм стал отступать, а его самая престижная площадка – Давосский форум – неуклонно превращается в малоинтересный захолустный междусобойчик, с которого он и начинался в 1970-х.

    30 января 2026, 23:11 • Новости дня

    Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.

    Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.

    Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.

    Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.

    Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.

    Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.

    30 января 2026, 15:21 • Новости дня
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    Зеленский: Европа просрочила оплату ракет Patriot для Украины
    @ Jens Buttner/Pool/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство задержкой поставок ракет для комплексов Patriot, объяснив это неоплаченным европейским траншем по программе PURL, предусматривающей ускоренную передачу вооружения.

    Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила вовремя ракеты для систем ПВО Patriot из-за задержки оплаты транша Европейским союзом по инициативе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), передает РИА «Новости». Эта программа предусматривает ускоренные поставки вооружений Украине за счет взносов стран НАТО.

    По словам Зеленского, из-за этого в стране остались «пустые дивизионы против баллистических ударов». Президент также подчеркнул, что США не предоставляют ракеты бесплатно, а необходимые средства на их закупку должны поступать из Европы.

    Зеленский добавил, что пропущенный транш не был оплачен вовремя, поэтому поставка ракет задержалась. По его словам, ракеты должны были прибыть еще месяц назад, однако из-за финансовых задержек этого не произошло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не может предоставить Украине дополнительные ЗРК Patriot из-за ожидания поставок для собственных нужд. Владимир Зеленский сообщил о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Зеленский пожаловался на задержки закупок оружия для ВСУ.

    30 января 2026, 22:15 • Новости дня
    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом

    Bloomberg: ЕС хочет заменить потолок цен на нефть запретом на морские перевозки

    ЕС хочет заменить потолок цен на нефть из России другим запретом
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз обсуждает идею отменить действующий потолок цен на российскую нефть и ввести ограничения на морскую транспортировку, сообщает Bloomberg.

    По данным Bloomberg, Европейский союз рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть из России и введения запрета на морские перевозки, передает ТАСС.

    В сообщении агентства говорится, что обсуждаемый пакет санкций предполагает ограничение транспортных и страховых услуг для перевозки российской нефти вне зависимости от стоимости барреля.

    Bloomberg указывает, что предлагаемые меры могут затронуть европейские компании, предоставляющие страхование и транспортировку, что усложнит экспорт российских нефтепродуктов по морю. В публикации отмечается, что обсуждение ведется в рамках очередного пакета санкций против Москвы.

    Некоторые страны ЕС уже выразили несогласие с данным предложением, подчеркивают источники агентства.

    Ранее Европейский союз собирается предложить новый пакет ограничительных мер против российских банков и нефтяных компаний.

    В декабре G7 и Евросоюз обсуждали идею заменить существующий потолок цен на российскую нефть полным запретом на перевозку нефтепродуктов морским транспортом.

    Замглавы администрации президента Максим Орешкин заявил, что санкции стран «Большой семерки» привели к тому, что валюты этих государств утратили свою роль в мировой экономике, а их положение на глобальном рынке значительно ухудшилось.

    30 января 2026, 20:20 • Видео
    У немцев закончились деньги на Украину

    Канцлер Германии Фридрих Мерц всех удивил, выступив по важному вопросу не на стороне руководства ЕС и Украины, а на стороне их критиков, например, венгров и словаков. А именно: заявил, что Украину не возьмут в ЕС к 2027 году и что особых условий для Киева не будет. Что это с ним?

    30 января 2026, 03:31 • Новости дня
    ЕС не исключил запрета на морские сервисы в 20-м пакете санкций против России

    Каллас: Пакет санкций ЕС против России может включать запрет на морские сервисы

    Tекст: Антон Антонов

    В числе рассматриваемых мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения на экспорт удобрений, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Каллас отметила, что в числе обсуждаемых мер фигурируют «полный запрет на морские сервисы, а также вопросы по энергетике, энергетическим санкциям и различным удобрениям», передает РИА «Новости».

    По ее словам, эти предложения находятся на рассмотрении, и работа над деталями продолжается. «Я не могу сказать, что у нас уже есть соглашение – иначе мы бы уже объявили, что соглашение есть – но сегодня у нас было много обсуждений, и теперь мы продолжаем работу над этим», – заявила Каллас.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не допустит введения запрета на поставки нефти и газа из России в 20-й пакет санкций Евросоюза. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    30 января 2026, 02:20 • Новости дня
    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве

    Глава департамента МИД Масленников: Пересмотр представленности ЕС не планируется

    МИД заявил об отсутствии планов ликвидировать должность постпреда ЕС в Москве
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия не рассматривает создание новых форматов представительства Евросоюза в Москве, сообщил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Масленникову был задан вопрос о возможности пересмотра формата дипломатического присутствия ЕС в Москве. По его словам, Россия строит отношения с иностранными государствами и организациями на прагматичной и взаимовыгодной основе, в отличие от западных стран, которые, по мнению дипломата, с 2014 года разрушают сотрудничество с Москвой, передает ТАСС.

    Масленников подчеркнул, что Москва будет и дальше выстраивать отношения с Евросоюзом, исходя из собственных интересов. Он отметил, что российская сторона «не рассматривает каких-либо экзотических или нестандартных вариантов дипломатической представленности ЕС». Дипломат добавил, что после принятия Лиссабонского договора в 2007 году роль председательствующей страны в ЕС стала менее значимой.

    В настоящее время послом Евросоюза в России является француз Ролан Галараг, который занял этот пост с 27 сентября 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Нидерландов уведомил посольство России о введении новых ограничений на передвижение российских дипломатов в странах Евросоюза. Мария Захарова заявила, что Евросоюз и Британия намерены создать в Европе систему, враждебную интересам России.

    30 января 2026, 09:09 • Новости дня
    Более 4,5 тыс. финнов въехали в Россию вопреки закрытию границы

    Tекст: Вера Басилая

    Несмотря на действующее закрытие финских пограничных пунктов, более 4,5 тыс. граждан Финляндии въехали в Россию в 2025 году, в том числе перешли границу пешком, следует из статистических данных.

    Более 4,5 тыс. граждан Финляндии пересекли российскую границу в 2025 году, несмотря на закрытие всех финских пунктов пропуска, передает РИА «Новости».

    Согласно статистическим данным, с начала года в Россию въехали 4572 финна: более 1,7 тыс. из них совершили частные визиты, 1241 человек приехал по делам, 1279 – с туристическими целями.

    Почти половина въехавших – 2038 человек – пересекли границу пешком. Еще 1826 финнов прибыли на автомобилях, 703 воспользовались авиаперелетами, а четверо – водным транспортом.

    Напомним, все пограничные пункты Финляндии с Россией были закрыты с ноября 2023 года. Финские власти заявляли о якобы целенаправленных действиях России по отправке просителей убежища к границе. В МИД России эти обвинения отвергли, подчеркнув, что подобные заявления являются проявлением двойных стандартов Запада и не соответствуют действительности.

    Ранее финны рассказывали о жизни у закрытой уже три года границы с Россией.

    У заграждения на восточной границе Финляндии отмечен заметный поток иностранных туристов, которые рискуют получить штраф за несанкционированные селфи.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила финским властям оборудовать туалеты у границы при строительстве заборов.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что элита Финляндии демонстрирует «животную русофобию».



    30 января 2026, 03:58 • Новости дня
    В МИД предрекли требование ЕС к Армении поддержать антироссийский курс

    Глава департамента МИД Масленников: ЕС призовет Армению к антироссийскому курсу

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС со временем потребует от Армении политической солидарности с антироссийским курсом Брюсселя при продвижении евроинтеграции, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «На определенном этапе от любой страны-кандидата Брюссель начинает требовать полной солидарности со своей внешнеполитической линией, которая на сегодняшний день носит откровенно антироссийский характер», – приводит слова Масленникова ТАСС.

    Масленников выразил надежду, что власти Армении осознают, что выполнение всех требований Евросоюза не гарантирует членства в сообществе.

    В качестве примера он привел ситуацию с Западными Балканами, где такие страны, как Албания, Северная Македония, Черногория и Сербия, уже десятки лет ожидают вступления в ЕС, выполняя непопулярные требования, однако, по его словам, так и не приближаются к исполнению своей «евромечты».

    Масленников также отметил, что членство в Евросоюзе не гарантирует странам-кандидатам процветания, приводя в пример государства Прибалтики, экономические и демографические показатели которых, по его словам, «мягко говоря, не впечатляют», несмотря на 20-летнее пребывание в ЕС.

    Форсированное сближение Армении с Евросоюзом окажет негативные последствия как на союзнические отношения с Россией, так и на развитие интеграционных процессов на всем постсоветском пространстве, заявил Масленников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Армения не сможет перейти на стандарты Евросоюза, оставаясь членом Евразийского экономического союза. Лавров также выразил обеспокоенность преследованием пророссийских политиков в Армении.

    30 января 2026, 12:43 • Новости дня
    Небензя в шутку назвал европейских военных в Гренландии 30 спартанцами

    Небензя пошутил о численности европейского контингента НАТО на Гренландии

    Небензя в шутку назвал европейских военных в Гренландии 30 спартанцами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Постпред России при ООН Василий Небензя иронично сравнил европейский военный контингент, отправленный в Гренландию, с 30 спартанцами.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в шутку назвал европейский военный контингент, отправленный на защиту Гренландии от США, тридцатью спартанцами, передает «Россия 24».

    Его слова прозвучали в ответ на вопрос о напряженности вокруг острова и отправке туда ограниченного числа солдат странами НАТО.

    «30 спартанцев», – в шутку назвал этих военных Небензя.

    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен отметил, что власти острова поддерживают возможное увеличение военного присутствия Дании на фоне роста геополитической напряженности и потенциальных угроз со стороны США. По его словам, среди союзников Гренландии – Франция, Германия, Британия, Швеция, Норвегия и Дания.

    За кем правда в споре Трампа и Европы за Гренландию?



    Вице-спикер парламента Гренландии Бентиарак Оттосен поддержал идею открытия офиса НАТО на острове.

    МИД Дании сообщил, что между США, Данией и Гренландией начались переговоры по разрешению дипломатического кризиса, вызванного угрозами Дональда Трампа.

    Датский премьер Метте Фредериксен сдержала давление Дональда Трампа и не допустила передачи Гренландии под контроль США.

    30 января 2026, 09:22 • Новости дня
    МИД предупредил страны Прибалтики об ответе на действия против посольств

    Tекст: Вера Басилая

    МИД России предупредил Латвию, Литву и Эстонию о возможных мерах в ответ на ограничения для российских дипмиссий, заявил заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский.

    Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский заявил, что Москва оставляет за собой право на конкретные ответные шаги, передает РИА «Новости».

    По его словам, если в ближайшие дни не последует адекватной реакции, посольствам стран Прибалтики будет объявлено о решениях, принятых в отношении этих диппредставительств.

    Любинский отметил, что в связи с враждебными действиями в МИД России были вызваны временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии, которым было заявлено, что российская сторона оставляет за собой право на принятие конкретных ответных шагов.

    Ранее Любинский охарактеризовал меры регламентации административно-хозяйственной деятельности российских посольств со стороны стран Балтии как недружественные.

    МИД России выразил решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Эстония занимает третье место, Латвия – четвертое, а Литва заняла пятую строчку в декабрьском «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    30 января 2026, 04:30 • Новости дня
    ЕС выделил Украине более 100 млрд евро на финансовую поддержку с 2022 года

    Tекст: Антон Антонов

    С февраля 2022 года по декабрь 2025 года Евросоюз направил Украине 103,29 млрд евро на финансовую и бюджетную поддержку, а также гуманитарную помощь, следует из документов Еврокомиссии.

    В документах Еврокомиссии отмечается, что был произведен единовременный платеж на сумму 3,7 млрд евро, поступивший из доходов от замороженных российских активов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, Украине было выделено еще 69,3 млрд евро на военные расходы, которые предоставили как Евросоюз, так и его отдельные члены. Указывается, что миссия ЕС по военной помощи обучила 85,2 тыс. украинских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    30 января 2026, 20:48 • Новости дня
    Захарова сравнила поведение Европы с рассказами о Незнайке

    Захарова увидела аналогию между политикой ЕС и сказкой о Незнайке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между реакцией Евросоюза на ситуацию с Гренландией и известной детской историей о Незнайке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, провела аналогию между политикой Евросоюза и сюжетом рассказа о Незнайке, передает ТАСС. Она вспомнила историю, где Незнайка, не обладая художественными навыками, решил нарисовать портреты друзей, вызвав смех у всех, кроме тех, кто увидел собственное изображение. По мнению Захаровой, Евросоюз оказался в подобной ситуации, когда столкнулся с вопросом Гренландии, и радость быстро сменилась на серьезное отношение.

    Захарова подчеркнула, что западные страны ранее с легкостью разрабатывали санкционные меры против России, пренебрегая правами человека и игнорируя референдумы. Она отметила, что ситуация для Европы стала «очень грустной», когда аналогичные принципы затронули вопрос Гренландии и международного судоходства.

    Дипломат призвала западные страны не забывать уроки из детских сказок, имея в виду историю о Незнайке, особенно в контексте современных международных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Захарова заявила, что внутри НАТО возникла паника из-за невозможности пожаловаться на США по вопросу Гренландии.

    По ее словам, новый запрет Евросоюза на импорт российского газа с 2027 года может превратить европейцев в «несчастных рабов».

    А накануне МИД России выступил с критикой новых ограничительных мер Евросоюза, затрагивающих российских журналистов и артистов, и отметил их дискриминационный характер.

    30 января 2026, 18:30 • Новости дня
    Нидерланды запланировали выделить Украине более 3 млрд евро

    Амстердам запланировал военную и невоенную поддержку Киеву до 2029 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Нидерланды заложили в коалиционное соглашение формирующегося правительства намерение выделить Украине значительную сумму военной и финансовой поддержки в ближайшие годы.

    Будущее правительство Нидерландов, формируемое коалицией под руководством партии «Демократы-66», намерено направить Украине более 3 млрд евро на военные нужды в 2027-2029 годах, сообщает ТАСС. Соответствующее обязательство отражено в тексте нового коалиционного соглашения.

    Согласно документу, большая часть средств пойдет на военную помощь, а еще около 400 млн евро предназначены для других форм поддержки Киева. Невоенная часть будет финансироваться за счет бюджета, выделенного на международное развитие и внешнюю торговлю.

    Военная поддержка Украины, по плану, останется в ведении министерства обороны Нидерландов. Для этого ведомство задействует так называемый механизм «переноса средств», позволяющий использовать бюджетные средства, предусмотренные на следующие годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель правоконсервативной партии BVNL и бывший депутат парламента страны Вибрен ван Хага назвал поддержку Киева со стороны Нидерландов «преступлением» и примером оппортунизма.

    До этого власти Нидерландов разрешили Киеву приобретать вооружение в США и других странах на средства европейских кредитов.

    Однако в Амстердаме подтвердили неизменность своей позиции по отношению к европейским стандартам для Украины но, вместе с тем, выразили готовность оказывать содействие в их достижении.

    30 января 2026, 12:42 • Новости дня
    Политик Мема осудил планы Каллас по новым санкциям против России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил инициативу главы евродипломатии Каи Каллас по подготовке 20-го пакета санкций против России, заявив о вреде таких мер для интересов Евросоюза.

    Глава евродипломатии Кая Каллас продолжает продвигать новые антироссийские санкции, несмотря на призывы к дипломатии, написал Мема в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    По его словам, Каллас активно работает с Еврокомиссией над внедрением и усилением мер против России там, где это возможно.

    «В момент, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий для достижения мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и действовать против интересов Европейского союза», – подчеркнул Мема в своем заявлении.

    Он добавил, что Евросоюз применяет двойные стандарты и игнорирует защиту международного права на фоне того, как США и Израиль, по его мнению, выступают международными агрессорами.

    Армандо Мема напомнил, что Каллас намерена представить двадцатый пакет санкций против России к 24 февраля. Политик раскритиковал такие шаги, отметив, что они не способствуют миру и идут вразрез с долгосрочными интересами ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в числе мер 20-го пакета санкций ЕС против России обсуждается вариант полного запрета на морские сервисы и ограничения экспорта удобрений.

    Венгрия отказалась поддерживать включение российских энергоресурсов в новый пакет санкций.

    Москва считает западные санкции незаконными и неприемлемыми.

    30 января 2026, 13:53 • Новости дня
    Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на поставки газа из России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Венгрия собирается обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России, поскольку выполнение этого решения поставит под угрозу государственную программу поддержки низких коммунальных платежей, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

    Орбан в эфире радио Kossuth заявил: «Те, кто утверждает, что нынешнюю систему снижения коммунальных платежей можно сохранить без российского газа, говорит неправду. Мы не хотим выполнять указ, который выпустили в Брюсселе, мы должны обойти его, мы должны избежать его», передает РИА «Новости».

    Совет ЕС ранее окончательно одобрил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, а также трубопроводного газа из России – с конца сентября 2027 года.

    Накануне Сийярто заявил, что Венгрия не согласится на включение энергоресурсов из России в новый пакет санкций Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года.

    Позже Венгрия и Словакия заявили о намерении оспорить решение в Суде ЕС и планируют добиваться его отмены. А председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ограничения против России приводят к смертельным последствиям для населения западных стран в зимний период.

    30 января 2026, 20:40 • Новости дня
    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России

    Швейцария установила с февраля новый потолок цен на российскую нефть – 44,1 доллара

    Швейцария с февраля снизила потолок цен на нефть из России
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Швейцарии с 1 февраля предельная цена на российскую нефть снизится до 44,1 доллара за баррель, вслед за санкциями Евросоюза.

    Швейцария с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть, следуя примеру Евросоюза, передает ТАСС. Новый максимальный уровень составит 44,1 доллара за баррель вместо прежних 47,6 доллара. Решение было принято Государственным секретариатом по экономическим вопросам 29 января.

    Ранее Брюссель объявил о таких же мерах 15 января. Ограничения распространяются на нефть, поставляемую морским путем.

    Напомним, эмбарго Евросоюза на морские поставки нефти из России действует с 5 декабря 2022 года. Тогда же страны Группы семи, ЕС и Австралия установили ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель, запрещая транспортировку и услуги страхования нефти дороже этой суммы. В 2025 году потолок был уже снижен до 47,6 доллара за баррель, а теперь еще и до 44,1 доллара.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швейцарии расширили антироссийские санкции, добавив новые имена и компании в существующие списки.

    Ранее официальный Берн выразил опасения по поводу вторичных санкций Евросоюза против некоторых китайских банков, чтобы не навредить отношениям с Китаем.

    Швейцария лишилась нейтралитета из-за участия в европейских военных инициативах и совместных учениях с НАТО, заявил посол России в стране Сергей Гармонин.

    30 января 2026, 07:59 • Новости дня
    ЕС увеличил импорт российского рыбного филе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз нарастил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за четыре года на фоне того, как страны ЕС обсуждают введение ограничений на закупки рыбы из России, следует из данных Евростата.

    Евросоюз увеличил импорт российского рыбного филе более чем на 40% за последние четыре года, несмотря на обсуждение новых ограничений на закупки рыбы из России, передает РИА «Новости». По данным Евростата, с января по ноябрь 2025 года европейские страны закупили этого продукта на сумму 466,6 млн евро, тогда как в 2021 году показатель составлял 329,2 млн евро. Таким образом, за четыре года объем закупок вырос на 42%.

    С 2022 года ЕС начал вводить ограничения на импорт отдельных видов российской рыбной продукции: был полностью запрещен ввоз ракообразных и икры, а также их заменителей. Также с 1 января 2024 года ЕС начал облагать импорт российской рыбы пошлиной в 13,7%. Ранее Россия пользовалась нулевой пошлиной в рамках схемы тарифных квот ATQs.

    В мае 2025 года Евросоюз включил две российские рыболовецкие компании – «Норебо» и «Мурман Сифуд» – в санкционный список. Доля российского рыбного филе в общем объеме импорта этой категории увеличилась с 6,7% в 2021 году до 8,2% по итогам неполного 2025 года.

    Если рассматривать поставки всех видов рыбы – замороженной, свежей, сушеной и филе – общая сумма импорта за четыре года выросла на 15% и достигла 680,3 млн евро. Доля России в общей структуре импорта рыбы Евросоюзом составила 4,2% за 11 месяцев 2025 года против 4,1% в 2021 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия сохранила статус крупнейшего поставщика удобрений в страны Евросоюза несмотря на действующие санкции.

    Еврокомиссия заявила о планах полностью запретить импорт ядерного топлива из России.

    Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа, который вступит в силу с 2027 года.

