Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.0 комментариев
Дмитриев обвинил Каллас в подрыве мирного процесса по Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев обвинил главу европейской дипломатии Каю Каллас в деструктивных заявлениях, препятствующих мирному урегулированию на Украине и успешным переговорам.
Спецпредставитель президента России Дмитриев заявил, что слова главы европейской дипломатии Каи Каллас мешают мирному процессу по Украине, передает ТАСС.
Дмитриев отметил, что в любой нормальной организации Каллас уже уволили бы только за одну эту речь, подчеркнув, что подобные заявления подрывают усилия по мирному урегулированию, включая инициативы президента США Дональда Трампа и работу миротворцев.
Также он добавил, что Каллас одновременно критиковала успешную встречу в Абу-Даби, что, по мнению Дмитриева, выглядит неуместно. По мнению Дмитриева, высказывания главы дипломатии Европы не содержат предложений и нацелены только на срыв диалога.
Ранее Каллас после встречи глав МИД стран-участниц ЕС заявила, что Евросоюз не будет выступать инициатором возобновления диалога с России. По ее словам, ЕС не собирается предлагать России какие-либо уступки по Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон не будут вести переговоры с Каей Каллас до ее смены на посту главы евродипломатии.
Каллас на встрече с политическими группами в Европарламенте сказала, что из-за сложной мировой ситуации сейчас самое время начать пить.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила вызывать санитаров для Каллас.