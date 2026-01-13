Помните – были какие-то фукуямы, которые нам рассказывали, что история закончилась, что теперь все будет по-другому и воцарится всеобщее равновесие, как в салате оливье. Черта лысого.0 комментариев
Нидерланды поддержали закупку Киевом оружия США за счет ЕС
Нидерланды предложили разрешить Украине закупать вооружение в США за счет ЕС
Власти Нидерландов заявили о праве Киева закупать вооружение в США и других странах на часть европейских кредитных средств, сообщила газета Het Financieele Dagblad.
По данным Het Financieele Dagblad, Нидерланды считают необходимым предоставить Украине право использовать европейские средства для закупки вооружения не только у производителей Евросоюза, но и у третьих стран, включая США, передает ТАСС.
Речь идет о сумме в 90 млрд евро, которые ЕС планирует выделить Киеву на 2026–2027 годы в виде беспроцентного займа. Нидерланды обеспокоены тем, что разрабатываемые Брюсселем правила предоставления займов могут обязывать Киев тратить эти средства только на закупку вооружений у европейских компаний для поддержки промышленности ЕС.
Власти королевства отмечают, что такие ограничения навредят обороноспособности Украины, поскольку значительная часть техники, а также запчасти и боеприпасы для истребителей F-16 и комплексов Patriot поступают из США. В связи с этим Нидерланды предлагают разрешить Киеву закупать вооружения на сумму не менее 15 млрд евро у американских или других производителей за счет европейских кредитов. Сейчас среди стран Евросоюза отсутствует единство по этому вопросу: Франция настаивает на правилах, которые обязывали бы Украину расходовать европейские средства только внутри ЕС.
В странах Евросоюза возникли разногласия относительно распределения 90 млрд евро на военную помощь на Украине.
Евросоюз согласовал предоставление беспроцентного кредита на сумму 90 млрд евро на 2026-2027 годы, основанного на выпуске облигаций ЕС.
Чехия, Венгрия и Словакия отказались нести финансовые обязательства в рамках этой инициативы.
Президент России Владимир Путин заявил, что Запад продолжает провоцировать напряженность на Украине и использует Россию для оправдания своих ошибок.