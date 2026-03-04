Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.6 комментариев
Филиппов рассказал, как ЕГЭ изменил поступление в российские вузы
Введение Единого государственного экзамена повысило прозрачность приемной кампании в вузах и обеспечило равный доступ всех российских школьников к высшему образованию, заявил министр образования России (1998-2004), президент РУДН, один из создателей ЕГЭ Владимир Филиппов.
По его словам, введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) обеспечило равный доступ российских школьников к высшему образованию и повысило прозрачность приемной кампании в вузы, передает РИА «Новости».
Филиппов отметил: «Два принципиальных решения ЕГЭ – обеспечивать доступность высшего образования, без необходимости выезжать куда-то для сдачи вступительных экзаменов, и иметь единый инструмент оценки качества образования при окончании школы». По его словам, ЕГЭ стал объективным механизмом, который позволяет оценивать знания выпускников по всей стране на единых основаниях.
Экзамен, по мнению эксперта, стал финальным инструментом контроля качества школьного образования. Он также сделал поступление в вузы менее затратным для семей и исключил возможность коррупции, которая ранее была связана с репетиторством и подготовительными курсами при университетах.
Филиппов подчеркнул, что введение ЕГЭ фактически устранило коррупционную нишу репетиторства, существовавшую в вузах до появления экзамена. Кроме того, эксперт сообщил, что в банке заданий ЕГЭ по каждому предмету накоплено уже около 20 тыс. вопросов, а на экзамене школьнику достается лишь 20-30 заданий, что делает бессмысленной подготовку только по типовым вопросам и требует глубоких знаний по предмету.
