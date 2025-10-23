Музаев сообщил о новом ЕГЭ по истории для гуманитариев

Tекст: Дмитрий Зубарев

Музаев на пленарном заседании «Защита исторической правды: вклад учителей истории и обществознания» Форума учителей истории и обществознания в МГИМО объявил, что с 2027 года для поступления на гуманитарные направления вуза станет обязательным ЕГЭ по истории, передает ТАСС.

Он обратился к школьникам, отметив: «Уже с 2027 года выпускники 9 класса, те, кто уже пошел в 10 класс, ваша задача – ориентироваться на то, что там, где есть гуманитарный профиль, вместо обществознания у нас обязательной становится история».

Музаев подчеркнул, что текущий учебный год будет переходным, чтобы школьники, начавшие подготовку к ЕГЭ по обществознанию, не столкнулись с несправедливостью. Он также отметил рост интереса к истории: по его словам, количество сдающих экзамен по этому предмету заметно увеличится, и история может занять третье место по популярности после русского языка и математики.

Кроме того, Музаев сообщил о средних баллах ЕГЭ и ОГЭ за 2025 год: по истории – 56,2 и 3,97, по обществознанию – 54,4 и 3,49. Он добавил, что единые школьные учебники будут обновляться и переиздаваться, а в их содержание могут вноситься корректировки с учетом обратной связи от педагогов.

Кроме того, Музаев сообщил о средних баллах ЕГЭ и ОГЭ за 2025 год: по истории – 56,2 и 3,97, по обществознанию – 54,4 и 3,49. Он добавил, что единые школьные учебники будут обновляться и переиздаваться, а в их содержание могут вноситься корректировки с учетом обратной связи от педагогов.