Названы отрасли, которые сохранят удаленную работу

Tекст: Ольга Иванова

Полного исчезновения удаленной или гибридной работы в России не произойдет, однако рынок труда станет более сбалансированным, сообщает Газета.Ru.

По словам директора департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, удаленка останется востребованной в IT-сфере, создании контента, клиентской поддержке и аутсорсинговой бухгалтерии – там, где такие форматы экономически обоснованы и не вредят бизнесу.

Ганькина отметила, что в продажах, на производстве и на управленческих позициях офисный формат будет только усиливаться, поскольку для этих сфер важны живое общение и скорость принятия решений. Для смешанных команд работодатели, скорее всего, усилят контроль над сотрудниками на удаленке, внедряя регулярные видеозвонки, отчеты и прозрачные KPI, чтобы работники не выпадали из рабочего процесса. Она подчеркнула, что офисные сотрудники получают больше возможностей для общения с руководством и карьерного роста.

Эксперт добавила, что на удаленке, несмотря на переработки по часам, страдает качество коммуникаций и скорость согласований. Там, где выстроены четкие процессы и понятны ключевые показатели, эффективность работы может даже расти. Проблема, по мнению Ганькиной, заключается не в самом формате, а в управленческих компетенциях – многим руководителям проще контролировать сотрудников «глазами» в офисе.

Ганькина уверена, что вопрос удаленной работы – это скорее вопрос привычки и навыков управления. Организации, которые внедрили прозрачные системы целеполагания и отчетности, не спешат возвращаться полностью в офис. Она считает, что наиболее эффективным остается гибридный формат, который позволяет совмещать работу из дома и офисные дни, поддерживая при этом стабильный рабочий ритм.

В будущем, по мнению эксперта, в России будут сосуществовать два сценария. Для высококвалифицированных специалистов возможны индивидуальные договоренности, например работа два дня в офисе вместо пяти. Для массовых позиций правила будут жестче, однако массовых увольнений за отказ ходить в офис не ожидается – индивидуальный подход сохранится для ценных сотрудников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Светлана Бессараб и член Общественной палаты России Ольга Голышенкова отметили, что ограничение режима самозанятых только работой с физлицами может негативно влиять на развитие гиг-экономики. Это решение способно создать сложности для малого бизнеса. Такая мера может ухудшить положение работников в части социальной защиты. Многие граждане могут уйти в «тень» в случае введения подобных ограничений.