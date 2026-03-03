Дональд Трамп строил свою предвыборную кампанию 2024 года на платформе «президента-миротворца». В итоге в феврале 2026-го он отдал приказ о массированном ударе по Ирану. Что же заставило президента США так кардинально поменять свою внешнюю политику? Именно то, как он проваливал исполнение других своих обещаний.0 комментариев
Названы отрасли, которые сохранят удаленную работу
В России сохранятся удаленный и гибридный форматы занятости, особенно там, где они экономически выгодны и не наносят ущерба бизнесу, рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.
Полного исчезновения удаленной или гибридной работы в России не произойдет, однако рынок труда станет более сбалансированным, сообщает Газета.Ru.
По словам директора департамента организационного развития Роскачества Евгении Ганькиной, удаленка останется востребованной в IT-сфере, создании контента, клиентской поддержке и аутсорсинговой бухгалтерии – там, где такие форматы экономически обоснованы и не вредят бизнесу.
Ганькина отметила, что в продажах, на производстве и на управленческих позициях офисный формат будет только усиливаться, поскольку для этих сфер важны живое общение и скорость принятия решений. Для смешанных команд работодатели, скорее всего, усилят контроль над сотрудниками на удаленке, внедряя регулярные видеозвонки, отчеты и прозрачные KPI, чтобы работники не выпадали из рабочего процесса. Она подчеркнула, что офисные сотрудники получают больше возможностей для общения с руководством и карьерного роста.
Эксперт добавила, что на удаленке, несмотря на переработки по часам, страдает качество коммуникаций и скорость согласований. Там, где выстроены четкие процессы и понятны ключевые показатели, эффективность работы может даже расти. Проблема, по мнению Ганькиной, заключается не в самом формате, а в управленческих компетенциях – многим руководителям проще контролировать сотрудников «глазами» в офисе.
Ганькина уверена, что вопрос удаленной работы – это скорее вопрос привычки и навыков управления. Организации, которые внедрили прозрачные системы целеполагания и отчетности, не спешат возвращаться полностью в офис. Она считает, что наиболее эффективным остается гибридный формат, который позволяет совмещать работу из дома и офисные дни, поддерживая при этом стабильный рабочий ритм.
В будущем, по мнению эксперта, в России будут сосуществовать два сценария. Для высококвалифицированных специалистов возможны индивидуальные договоренности, например работа два дня в офисе вместо пяти. Для массовых позиций правила будут жестче, однако массовых увольнений за отказ ходить в офис не ожидается – индивидуальный подход сохранится для ценных сотрудников.
