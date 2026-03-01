  • Новость часаКонтейнерный перевозчик Maersk временно прекратил рейсы через Ормузский пролив
    Эксперт объяснил эффективность ударов США и Израиля по Ирану
    Эксперт назвал идеального кандидата на пост нового лидера Ирана
    Минобороны рассказало о применении защиты от дронов «Ёж» на танках в зоне СВО
    Иран ударил четырьмя баллистическими ракетами по авианосцу «Авраам Линкольн»
    Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм морали
    ILNA: Экс-президент Ирана Ахмадинежад погиб при атаке США и Израиля в Тегеране
    ВВС Израиля атаковали иранские истребители на западе Ирана
    Макрон показал видео захвата якобы связанного с Россией танкера
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    4 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Убийство Хаменеи будет фатальнее смертей Каддафи и Хусейна

    Уничтожение Али Хаменеи силами в соответствии с той же моделью, как ликвидируются главари террористических организаций – совсем другое измерение мировой политики. Даже по сравнению с предыдущими случаями смен режима, включая такие жестокие финалы, как убийство Каддафи или казнь Хусейна.

    10 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Иран переиграл себя с ядерным оружием

    Просто играть с возможностью ядерной программы – бессмысленно и опасно. Но если она рассматривается как незаменимый инструмент обеспечения политического выживания – ни ресурсов, ни сил жалеть нельзя. И надо быстро добиваться цели. Примеры Пакистана или КНДР показывают и пример, и цену.

    14 комментариев
    1 марта 2026, 17:40 • В мире

    Предательство помогло США убить иранского лидера

    Предательство помогло США убить иранского лидера
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Борис Джерелиевский

    США удалось уничтожить практически все военно-политическое руководство Ирана, включая аятоллу Али Хаменеи. Сделать это удалось при помощи двух обстоятельств: во-первых, самого характера нанесенного по Тегерану удара, а во-вторых, с помощью прямого предательства. Кто и как мог предать верховного иранского лидера?

    Новый этап американо-израильской агрессии против Ирана начался с «превентивного», как его назвали в Вашингтоне и Тель-Авиве, обезглавливающего удара. 28 февраля в 9:40 по местному времени силами Израиля и США был нанесен комбинированный ракетно-бомбовый удар по комплексу Бейт-Рахбари (Дому руководителя) в центре Тегерана, в тот момент, когда верховный лидер Ирана Али Хаменеи проводил совещание с высшим военно-политическим руководством страны.

    Результатом этой атаки стала гибель самого Хаменеи и его семьи, а также главкома КСИР Пакпура, министра обороны Насирзаде, главы военного совета Шамхани, командующего ВКС КСИР Мусави, замминистра разведки Ширази, начальника генштаба Мусави и других иранских военачальников и политиков.

    Главный вопрос: как такое вообще стало возможным, что один из самых высокозащищенных объектов Ирана оказался поражен? Прежде всего это масштаб удара.

    Известно, что в атаке участвовало до 200 истребителей ВВС Израиля, 15 эсминцев типа «Арли Бёрк» с крылатыми ракетами и несколько субмарин с «Томагавками» в Средиземном, Красном, Аравийском морях и Персидском заливе. Одновременно были нанесены сотни ударов по позициям и командным пунктам ПВО, центрам управления КСИР и вооруженных сил.

    Очевидно, что иранские системы противовоздушной обороны были перегружены и частично подавлены в первые минуты. Агрессором широко были применены новейшие средства радиоэлектронной борьбы и значительное число ложных целей.

    Впрочем, все эти грандиозные усилия не достигли бы цели, если бы в момент удара рахбар находился не в наземном зале совещаний, а в подземном бункере.

    Такая оплошность со стороны самого верховного лидера и его охраны говорит об одном – они не ожидали нападения. В самом деле, Трамп сам выступил инициатором переговоров, они не просто продолжались, но приобрели отчетливо конструктивный характер, позиции сторон были реалистичны – и казалось, что «сделка» будет вот-вот заключена.

    Теперь американские СМИ указывают, что в действительности «обезглавливание» Ирана планировалось изначально, за несколько месяцев, а сами переговоры велись исключительно для того, чтобы усыпить бдительность руководства ИРИ и заставить его поверить в мирные устремления Вашингтона. Ради достижения этой цели в грандиозной кампании по дезинформации были задействованы не только ближайшие соратники главы Белого дома Уиткофф и Кушнер, но и сам Трамп.

    На фоне этих переговоров происходила беспрецедентная переброска американских сил на Ближний Восток и их развертывание, а как сказал Маршал Советского Союза Борис Шапошников: «Мобилизация есть война, и иного понимания мы не мыслим». Однако американская разведка сумела «слить» Тегерану мысль, что это всего лишь инструмент давления, а Белый дом не собирается атаковать. В любом случае Хаменеи, скорее всего, был убежден, что пока переговоры идут хорошо, ему ничего не угрожает.

    Западные источники, сообщая о том, как именно удалось «подловить» руководство Ирана, делают упор на работу аналитических центров американского разведсообщества с программами ИИ, которые обработали огромное количество информации относительно аятоллы и руководства КСИР. Это именно и позволило нанести точный «обезглавливающий» удар. Такая работа, несомненно, велась, но искусственный интеллект все же не смог бы со стопроцентной точностью указать место и время проведения совещания. То есть в любом случае убийство иранского лидера – результат акта измены.

    Кто-то из людей, знающих о мероприятии, сообщил о нем неприятелю. Круг лиц, владевших этой информацией, очень невелик.

    Это сами участники совещания, личная охрана аятоллы и работники службы протокола. То есть изменника следует искать среди тех из них, кто знал о совещании, но в нем не участвовал – и соответственно, остался в живых. Уже сейчас в Сети появились сообщения о некоем участнике совещания, покинувшем его за несколько минут до удара. Так это или нет, в ближайшее время подтвердят иранские спецслужбы.

    Таким образом, Вашингтон попытался осуществить «венесуэльский сценарий» в несколько видоизмененном варианте в Иране. После того как декапитация ИРИ была осуществлена, американская администрация ожидала, что оборона будет парализована, в стране начнется восстание, ситуация выйдет из-под контроля, начнется хаос – и «власть аятолл» падет.

    Расчет этот не оправдался – военный ответ ИРИ последовал уже через пятнадцать минут после американо-израильской атаки. Над Тегераном летали не израильские разведывательные БПЛА, а МиГ-29 ВВС ИРИ.

    Обширные ракетно-дроновые атаки на 27 американских баз в регионе носят явно не символический характер. Действия иранцев, в отличие от предыдущей «двенадцатидневной войны», практически лишены эмоциональной окраски, выверены и прагматичны. Уже сейчас они показали, что США не в состоянии защитить ни одного из своих союзников на Ближнем Востоке, сколько бы денег те ни тратили на покупку американского оружия, а американские военные базы не обеспечивают безопасность, а являются фактором риска.

    Также не оправдалась надежда на политический кризис и антиправительственные выступления в стране. Вместо этого люди выходят на улицы, чтобы выразить скорбь по погибшему лидеру и поддержать власти.

    Впрочем, у США есть надежда и на другой вариант развития событий, который озвучил Трамп, заявив, что удары США и Израиля «облегчат переговоры». То есть теперь, как он полагает, новые власти начнут постепенную капитуляцию, двигаясь в направлении, указанном Вашингтоном, продолжая использовать антиамериканскую и антиизраильскую риторику для успокоения иранского народа. В этом случае все должно ограничиться красным флагом мести и несколькими «символическими» пусками ракет. Исключить такой сценарий полностью пока что нельзя, но происходящее сейчас говорит о несколько ином пути развития событий.

    Как это ни странно, но именно убитый американо-израильскими военными Хаменеи был сторонником компромисса с «реформаторами», ядерной сделки с США и, соответственно, против создания национального ядерного щита. И устранение его и его ближайших соратников может существенно изменить вектор политики Тегерана.

    33 комментария

    Пока что временно исполнять обязанности верховного лидера будет аятолла Арафи, типичный представитель религиозного руководства, но без политических амбиций. Мало кто сомневается, что реальным руководителем Ирана стал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. Лариджани известен как интеллектуал, доктор философии, тесно связанный с КСИР, стоящий на радикально антизападных позициях. И это с высокой вероятностью может означать то, что капитуляции Ирана в той или иной форме не последует.

    Пока что Тегеран демонстрирует готовность воевать и действует предельно расчетливо, стремясь истощить ПРО противника старыми и сравнительно медленными баллистическими ракетами, приберегая для ответственных ударов гиперзвуковые Fattah, и стремится деморализовать американо-израильских союзников в регионе, нанося удары по их чувствительным местам. Нефтяные монархии уже дают понять, что это «не их война»: Лига арабских государств призвала все стороны «работать над деэскалацией», чтобы «избавить регион от бедствий нестабильности и насилия». При этом Иран сохраняет потенциал для дальнейшей эскалации как в смысле технических возможностей, так и в выборе целей. В любом случае праздновать победу Трампу и Нетаньяху рано.

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    МИД Польши раскрыл величину ставок в конфликте Евросоюза с Россией

    Европейский континент, как конь Боливар, не выдержит двух сверхдержав, и по итогам конфликта вокруг Украины останется только одна – либо Россия, либо Евросоюз. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, призвав готовиться к мировой войне. Но при этом умолчал о своей личной ответственности за грядущую катастрофу Европы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для рассады, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

