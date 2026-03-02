В чем тактика Ирана в войне с США

Юрий Мавашев
Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет
Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.
Геворг Мирзаян
Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях
До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.
Тимофей Бордачёв
Почему Иран не развалится, а США будет все равно
Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.