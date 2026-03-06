План нового министра обороны Украины по убийству 50000 российских солдат в месяц – идея не только бредовая, но и полезная для нас: таким образом украинская армия нанесет ущерб себе, а не Армии России.0 комментариев
При атаке БПЛА магазина в Алешках погибли два человека
Украинские БПЛА сбросили боеприпасы на мирных жителей у магазина в Алешках
В результате атаки дронов, сбросивших боеприпасы на людей у продуктового магазина в Алешках Херсонской области, погибли два человека и еще 12 человек пострадали, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Украинские военные нанесли удар по мирным жителям в Алешках Херсонской области, сообщил Сальдо в Telegram-канале.
Операторы дронов ВСУ сбросили боеприпасы на людей, которые собрались у продовольственного магазина «Эвелина» перед его открытием.
По предварительным данным, двое мирных жителей погибли, еще 12 получили ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие являются гражданскими лицами.
По словам губернатора, все пострадавшие, за исключением двух тяжелораненых, которых направили в Скадовскую ЦРБ, получают медицинскую помощь в Алешкинской ЦРБ.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ предприняли попытку массированной атаки на Херсонскую область.
Также Сальдо сообщил об уничтожении 12 БПЛА в Херсонской области.
Глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук рассказал, что его автомобиль подвергся атаке дронов на трассе. В результате нападения никто не пострадал.