Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах
Владимир Зеленский сообщил, против ремонта нефтепровода «Дружба», поскольку это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану успешно провести выборы.
Владимир Зеленский заявил, что настроен против восстанавления работоспособности нефтепровода «Дружба», поскольку это может усилить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».
В ходе выступления перед украинской прессой Зеленский прямо сказал: «Я бы его (трубопровод «Дружба» – ред.) не восстанавливал... потому что это российская нефть... а мы эту нефть должны дать Орбану, потому что он, бедненький, без этой российской нефти не может выиграть выборы?».
Президент Украины также напомнил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией, и подчеркнул, что возобновление экспорта нефти по этому маршруту напрямую связано с позицией Будапешта и интересами венгерского руководства.
Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.
Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.
Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.