Зеленский назвал восстановление «Дружбы» помощью Орбану на выборах

Зеленский: Восстановление «Дружбы» может помочь Орбану на выборах

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Зеленский заявил, что настроен против восстанавления работоспособности нефтепровода «Дружба», поскольку это может усилить позиции премьера Венгрии Виктора Орбана на предстоящих выборах, передает РИА «Новости».

В ходе выступления перед украинской прессой Зеленский прямо сказал: «Я бы его (трубопровод «Дружба» – ред.) не восстанавливал... потому что это российская нефть... а мы эту нефть должны дать Орбану, потому что он, бедненький, без этой российской нефти не может выиграть выборы?».

Президент Украины также напомнил, что страна находится в состоянии конфликта с Россией, и подчеркнул, что возобновление экспорта нефти по этому маршруту напрямую связано с позицией Будапешта и интересами венгерского руководства.

Ранее в четверг премьер-министр Словакии Роберт Фицо также заявил о недоверии словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и отметил отказ допустить европейских инспекторов.

Накануне Венгрия усилила защиту энергетических объектов, создала специальную комиссию, настаивая на инспекции трубопровода «Дружба» на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Венгрия и Словакия сталкиваются с шантажом со стороны украинских властей как покупатели российской нефти.

Венгрия и Россия рассматривают вариант доставки нефти и газа морским путем в случае перебоев в работе трубопровода «Дружба», сообщил в среду министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с президентом России Владимиром Путиным.



