Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Словакия обвинила Киев в нефтяном шантаже через «Дружбу»
Словацкие экспортеры потребовали защиты после остановки Киевом транзита по «Дружбе»
После остановки Киевом транзита нефти по «Дружбе» словацкий бизнес требует от правительства мер для сдерживания цен и сохранения конкуренции.
Совет словацких экспортеров ожидает от руководства страны принятия действенных мер в ответ на действия Киева, передает РИА «Новости». Ранее власти республики сообщили, что украинская сторона остановила транзит нефти еще 13 февраля.
В Братиславе считают, что функционированию трубопровода ничто не мешает, а блокировка поставок является политическим шантажом. Таким способом Украина пытается ускорить свое вступление в Евросоюз.
«Словацкие фирмы ожидают таких решений, которые не ухудшат их конкурентные позиции на международных рынках несоразмерным ростом цен на нефть», – заявили в объединении. Там добавили, что предсказуемость поставок служит главным условием стабильной работы.
Правительство 18 февраля объявило кризисную ситуацию и выделило из госрезервов 250 тыс. тонн сырья для НПЗ Slovnaft. Возобновление прокачки по «Дружбе» прогнозируется не раньше марта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина перенесла сроки возобновления поставок нефти в Словакию.
Премьер-министр республики Роберт Фицо заявил о прекращении экспорта дизельного топлива Киеву.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан пригрозил остановить поставки электроэнергии украинским потребителям.