Американский писатель-фантаст Дэн Симмонс умер на 78-м году

Tекст: Денис Тельманов

Техасское похоронное бюро Dignity Memorial сообщило о смерти известного американского писателя-фантаста Дэна Симмонса, передает РИА «Новости».

В официальном заявлении бюро сказано: «Даниэль Джозеф Симмонс ушел из жизни 21 февраля 2026 года в Лонгмонте, штат Колорадо, в возрасте 77 лет. Его любящая жена Карен и дочь Джейн были рядом».

Произведения автора были опубликованы в 28 странах мира и переведены более чем на 20 языков.

Симмонс прославился как автор тетралогии «Песни Гипериона», а также таких популярных книг, как «Террор» и «Лето ночи».

За свою карьеру он работал в жанрах научной фантастики, фэнтези и ужасов, завоевав признание как среди критиков, так и среди читателей.

