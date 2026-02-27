После взрыва из жилого дома на юго-западе Москвы эвакуировали 150 человек

Tекст: Вера Басилая

Около 150 человек покинули дом на улице Кадырова в Москве после взрыва газового баллона, передает ТАСС. В оперативных службах сообщили, что эвакуированные жильцы временно размещены в расположенной рядом школе.

Власти Юго-Западного административного округа Москвы уточнили, что взрыв произошел в одной из квартир, в результате чего пострадало оконное остекление и участок наружной стены комнаты.

В префектуре отметили, что взрыв не повлиял на несущие конструкции здания. Жилой дом не был газифицирован. Поврежденную фасадную плиту планируется демонтировать с использованием специализированной подъемной техники.

На юго-западе Москвы в жилом доме произошел взрыв. Число пострадавших выросло до двух человек.