После взрыва из жилого дома на юго-западе Москвы эвакуировали 150 человек
Из жилого дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв, эвакуировались 150 человек, их временно размещены в ближайшей школе, сообщили в оперативных службах.
Власти Юго-Западного административного округа Москвы уточнили, что взрыв произошел в одной из квартир, в результате чего пострадало оконное остекление и участок наружной стены комнаты.
В префектуре отметили, что взрыв не повлиял на несущие конструкции здания. Жилой дом не был газифицирован. Поврежденную фасадную плиту планируется демонтировать с использованием специализированной подъемной техники.
На юго-западе Москвы в жилом доме произошел взрыв. Число пострадавших выросло до двух человек.