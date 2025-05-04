За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Взрыв с последующим возгоранием произошел в квартире на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы в жилом доме на улице Генерала Тюленева взрыв разрушил квартиру на девятом этаже, после чего вспыхнул пожар, сообщили в оперативных службах.
В жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы произошел взрыв, передает ТАСС. По предварительным данным, хлопок с последующим возгоранием случился на девятом этаже.
В результате происшествия загорелись две квартиры, произошло частичное обрушение между восьмым и девятым этажами. Квартира, где произошел взрыв, полностью разрушена.
Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию. В оперативных службах сообщили: «Идет оперативная эвакуация людей из квартир подъезда дома на юго-западе столицы».
Напомним, в феврале в лифтовом помещении жилого комплекса «Алые паруса» в Москве произошел взрыв неустановленного устройства.
6 марта в одном из отделений банка торгового центра «Свиблово» в Москве произошел хлопок.