Роспотребнадзор: В мире нет вирусов с пандемическим потенциалом

Tекст: Катерина Туманова

«Ученые всего мира внимательно следят за всеми мутациями не только коронавирусов, но и других вирусов с пандемическим потенциалом. На сегодня в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает», – передает слова Поповой РИА «Новости».

Она отметила, что в России действует система мониторинга патогенов. Специалисты взаимодействуют с коллегами из разных стран и наблюдают за информационным полем в мире.

По ее словам, на данный момент риски, связанные с мутацией вирусов, не выявлены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Попова заявила о незащищенности россиян от циркулирующего штамма свиного гриппа. В сентябре Попова сообщила о жестком контроле на границах для защиты от растущего числа зарубежных заболеваний. Летом глава ведомства назвала вирус гриппа обладателем самого высокого пандемического потенциала в мире.