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Попова исключила угрозу новой пандемии в мире
Роспотребнадзор: В мире нет вирусов с пандемическим потенциалом
В настоящее время в мире отсутствуют вирусы, способные вызвать новую пандемию, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ученые всего мира внимательно следят за всеми мутациями не только коронавирусов, но и других вирусов с пандемическим потенциалом. На сегодня в поле нашего зрения ни один из таких вирусов не попадает», – передает слова Поповой РИА «Новости».
Она отметила, что в России действует система мониторинга патогенов. Специалисты взаимодействуют с коллегами из разных стран и наблюдают за информационным полем в мире.
По ее словам, на данный момент риски, связанные с мутацией вирусов, не выявлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Попова заявила о незащищенности россиян от циркулирующего штамма свиного гриппа. В сентябре Попова сообщила о жестком контроле на границах для защиты от растущего числа зарубежных заболеваний. Летом глава ведомства назвала вирус гриппа обладателем самого высокого пандемического потенциала в мире.