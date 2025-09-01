Школьница умерла после линейки под Ульяновском из-за остановки кардиостимулятора

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», трагедия произошла в сельском лицее в Ульяновской области, где одной из учениц стало плохо во время торжественной линейки.

Девочка 2012 года рождения была срочно госпитализирована, но несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти ее не удалось.

В правоохранительных органах сообщили, что причиной смерти стала остановка кардиостимулятора, установленного девочке ранее по медицинским показаниям. Прокуратура региона уточнила, что погибшая являлась ребенком-инвалидом, в связи с инцидентом начата проверка соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья детей.

Следственные органы выехали на место происшествия и организовали доследственную проверку для установления всех обстоятельств произошедшего. Специалисты изучают действия персонала лицея и медицинских работников в момент трагедии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Общественной палате предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным днем для родителей всех школьников. В Звенигороде две женщины забрали из кафе плюшевого пингвина, который был особенно дорог трехлетней девочке после тяжелой операции на сердце.