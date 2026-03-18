Сейсмологи сообщили о землетрясении у Курильских островов магнитудой 5,4
В районе Курильских островов зафиксировали подземные толчки с магнитудой 5,4, эпицентр находился восточнее необитаемого Симушира.
Землетрясение магнитудой 5,4 было зафиксировано у побережья Курильских островов в ночь на 18 марта, передает РИА «Новости». По информации начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елены Семеновой, эпицентр находился в 124 километрах восточнее необитаемого острова Симушир, а очаг располагался на глубине 41 километр.
Сейсмолог подчеркнула, что толчки не ощущались ни на островах, ни на материке.
По оперативной информации, тревога цунами не объявлялась.
