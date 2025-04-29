В Великом Новгороде осудили членов банды

Tекст: Алексей Дегтярев

Новгородский областной суд огласил решение о вынесении приговора бывшим членам банды криминального авторитета Алексея Неука, передает РИА «Новости».

Обвиняемыми по делу стали Илья Борисов, Владимир Боронова, Сергей Лукаржевский, Владимир Мостяев и Андрей Маслаков. Следствие установило, что в период с 2004 года участники банды выполнили ряд преступлений по указанию Неука, включая убийства по найму и покушения.

Так, в мае 2004 года Мостяев, Борисов и Боронов расстреляли жителя города Валдай по личной неприязни Неука. В 2006 году Маслаков исполнил убийство молодого человека, а также принял участие с Мостяевым и Лукаржевским в убийстве директора компаний «Стеклов» и «Пром-Тех» в Новгородской области. В 2008 году Мостяев с подельником совершили покушение на жителя Великого Новгорода, однако пострадавший выжил.

Свою вину полностью признал лишь Маслаков, еще трое признали ее частично, а Лукаржевский отрицал причастность. В итоге Борисов и Лукаржевский получили по 14 лет, Боронова и Маслаков – по 15 лет, а Мостяев – 18 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в силу.

В 2010 году в Великом Новгороде предъявили обвинение четырем местным жителям, подозреваемым в убийстве трех риэлторов, совершенном в 2005 году.

В качестве заказчика СК называл тогда 39-летнего Алексея Неука.