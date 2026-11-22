Будрис отверг причастность Литвы к атаке дронов ВСУ на Калининградскую область

Tекст: Антон Антонов

По словам министра, МИД Литвы категорически отвергает заявления, циркулирующие в социальных сетях, о предполагаемой причастности Вильнюса к инциденту.

«Литовская Республика никогда не разрешала использование своего воздушного пространства для атак на объекты в Российской Федерации, в том числе и в данном случае», – заявил Будрис в соцсети X.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу губернатор Калининградской области Андрей Беспрозванных сообщил о срабатывании в Неманском районе системы оповещения «Беспилотная опасность» из-за подозрительного объекта со стороны Литвы.

Посольства Литвы, Латвии и Эстонии в Москве и ранее отрицали предоставление своего воздушного пространства Украине для атак на Россию.