Международный комитет Красного Креста готов поддержать гуманитарные инициативы в расположенном в ДНР городе Константиновке при наличии запроса от обеих сторон конфликта и необходимых гарантий безопасности, передает ТАСС.
«Нам известно о сообщениях в СМИ, касающихся возможной операции в Константиновке. Со своей стороны мы готовы поддержать гуманитарные инициативы везде, где в них возникнет необходимость и где это соответствует нашему мандату, при условии, что обе стороны выразят на это согласие, обратятся с соответствующим запросом и предоставят необходимые гарантии безопасности», – заявила Марбо.
Координатор добавила, что организация приветствует любые усилия для облегчения страданий затронутых конфликтом людей. МККК продолжает поддерживать контакты с российскими и украинскими властями по вопросам гуманитарной ситуации и потребностей пострадавших в результате боевых действий.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по опыту города Алешки Херсонской области. Глава государства отметил, что в населенном пункте находятся около 400-500 гражданских лиц.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неготовности Украины присоединиться к гуманитарной инициативе по Константиновке.
В среду помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил о готовности Москвы приветствовать помощь в проведении гуманитарной акции.
Ранее официальный представитель УВКПЧ ООН Шабия Манту допустила возможность участия управления в гуманитарной миссии в Константиновке.