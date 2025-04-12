Лаврова спросили об ощущениях в роли «дипломатической рок-звезды»

Лавров поддержал восприятие дипломатов как рок-звезд на форуме в Анталье

Tекст: Вера Басилая

Глава МИД России Сергей Лавров выразил свое отношение к восприятию дипломатов как рок-звезд, передает ТАСС.

Лавров сделал это заявление в ответ на замечание, сделанное на Антальском дипломатическом форуме, где его называли второй по популярности политической фигурой после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Если есть главы государств, которые являются настоящими «рок-звездами», то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть», – заявил Лавров.

По его словам, «если людям нравится это, если люди считают, что это весело, то пусть будет так». Так он ответил на вопрос, как он ощущает себя в роли «дипломатической рок-звезды».

Напомним, Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, где проводит ряд двусторонних встреч по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

На форуме в Анталье вызвала огромный ажиотаж дискуссия с участием Лаврова, а ведущий мероприятия с юмором предложил в следующем году провести сессию на стадионе, который может вместить до 14 тыс. зрителей.

