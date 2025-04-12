Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.7 комментариев
Лаврова спросили об ощущениях в роли «дипломатической рок-звезды»
Лавров поддержал восприятие дипломатов как рок-звезд на форуме в Анталье
Глава МИД России Сергей Лавров не возражает против того, чтобы дипломаты воспринимались как «рок-звезды», если «это весело и нравится людям».
Глава МИД России Сергей Лавров выразил свое отношение к восприятию дипломатов как рок-звезд, передает ТАСС.
Лавров сделал это заявление в ответ на замечание, сделанное на Антальском дипломатическом форуме, где его называли второй по популярности политической фигурой после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Если есть главы государств, которые являются настоящими «рок-звездами», то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть», – заявил Лавров.
По его словам, «если людям нравится это, если люди считают, что это весело, то пусть будет так». Так он ответил на вопрос, как он ощущает себя в роли «дипломатической рок-звезды».
Напомним, Сергей Лавров прибыл в Турцию для участия в дипломатическом форуме, где проводит ряд двусторонних встреч по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».
На форуме в Анталье вызвала огромный ажиотаж дискуссия с участием Лаврова, а ведущий мероприятия с юмором предложил в следующем году провести сессию на стадионе, который может вместить до 14 тыс. зрителей.