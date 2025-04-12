Лавров начал встречу с президентом Иракского Курдистана в Анталье

Tекст: Александра Юдина

Лавров участвует в переговорах с Барзани в Анталье, передает РИА «Новости».

Встреча проходит на полях Анталийского дипломатического форума и носит закрытый от прессы характер,

Лавров прибыл в Турцию накануне, и в рамках форума у него запланированы выступления и ряд двусторонних встреч.

Напомним, что Анталийский дипломатический форум является площадкой для обсуждения актуальных международных вопросов и развития межгосударственных отношений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье. Отмечалось, что будет обсуждаться работа над стратегическими проектами, включая строительство АЭС «Аккую» и эксплуатацию газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».