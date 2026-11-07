Россиянин получил семь суток ареста за пьяный дебош на рейсе в Ташкент

Суд в Ташкенте арестовал россиянина на семь суток за хулиганство в самолете

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пассажир рейса авиакомпании Uzbekistan airways находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, передает РИА «Новости».

Мужчина использовал ненормативную лексику в адрес бортпроводников и попутчиков, а на требования прекратить дебош не реагировал. После посадки россиянин также проявил агрессию по отношению к сотрудникам полиции.

По решению суда мужчина признан виновным в мелком хулиганстве и невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел. Ему назначен административный арест на семь суток.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный суд назначил семь суток ареста нетрезвому мужчине за дебош с муляжом оружия на автозаправочной станции.

Также транспортные полицейские в аэропорту Сургута сняли с рейса пьяного пассажира из-за срыва вылета самолета.

Кроме того, в аэропорту Сочи транспортная полиция задержала иностранца за нарушение порядка на борту рейса из Стамбула.