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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 12:27 • Новости дня

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали

    В ночных клубах Анкары задержали 34 россиянки за нарушение морали

    В Анкаре задержали 34 россиянки по обвинению в нарушении морали
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские дипломаты принимают меры для обеспечения консульского доступа к 34 гражданкам России, которые были задержаны турецкой полицией в ходе рейдов по ночным клубам Анкары, сообщили в российском посольстве в этой стране.

    Задержание произошло 23 октября в результате полицейских рейдов в ночных клубах «Максим», «Хавана» и «Фолибержер». Турецкие власти обвинили 34 гражданки России в нарушении морали и общественной безопасности, цитирует сообщение посольства РИА «Новости».

    «По поступающим данным, мобильные телефоны изъяты, но предоставлена возможность держать связь с родственниками по стационарному телефону. В предстоящий период планируется заседание суда, по итогам которого будет принято решение об их дальнейшей судьбе», – добавили в пресс-службе дипмиссии.

    В настоящее время россиянки находятся в депортационном центре «Акюрт» в Анкаре, их интересы представляет турецкий адвокат. Российское посольство предпринимает меры для прояснения причин ареста и условий их содержания, а также обещает оказать соотечественницам необходимую поддержку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом генеральное консульство в Стамбуле анонсировало высылку на родину двоих задержанных турецкой полицией граждан России. В 2024 году посольство России в Тунисе сообщило о содержании под стражей 11 туристов без выдвижения обвинений.

    2 ноября 2026, 10:23 • Новости дня
    Эрдоган допустил участие Южной Кореи в строительстве АЭС «Синоп»

    Reuters: Южная Корея может стать партнером Турции по строительству АЭС «Синоп»

    Эрдоган допустил участие Южной Кореи в строительстве АЭС «Синоп»
    @ Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе.

    Турция обсуждает технические и экономические условия проекта строительства атомной электростанции на побережье Черного моря с южнокорейской государственной компанией Korea Electric Power Corp, пишет Reuters. Перед окончательным выбором партнера Анкара намерена оценить вопросы финансирования, стоимость электроэнергии и общую выгоду для турецкой экономики.

    В понедельник Эрдоган прибыл в Сеул с трехдневным государственным визитом, который стал для него первым посещением Южной Кореи с 2018 года. На вторник запланирована встреча на высшем уровне с южнокорейским президентом Ли Чжэ Мёном.

    Потенциальными сферами для двустороннего сотрудничества также названы оборонная промышленность, производство полупроводников, искусственный интеллект и робототехника. Анкара и Сеул намерены увеличить объем двусторонней торговли до 15 млрд долларов и устранить дисбаланс, который сейчас складывается в пользу Южной Кореи. Кроме того, турецкая сторона пригласила южнокорейские компании к участию в транспортных и логистических проектах, связывающих Азию и Европу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент Владимир Путин заявил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте строящейся атомной электростанции «Аккую». В сентябре шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии значительно возросли. В прошлом году Эрдоган сообщил об обсуждении с Южной Кореей возможности строительства новой АЭС.

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    1 ноября 2026, 15:03 • Новости дня
    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину

    В Россию прибыла первая группа моряков с арестованного в Индии танкера Unity

    Первые российские моряки с арестованного в Индии танкера вернулись на родину
    @ M.C/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Первая часть экипажа судна Unity, которое было задержано у берегов индийского штата Одиша в мае из-за коммерческого спора, благополучно прибыла в Россию.

    Первые российские моряки с задержанного в Индии танкера Unity прилетели в Минеральные Воды, передает РИА «Новости» со ссылкой на родственницу одного из членов экипажа.

    «Сегодня первые члены экипажа возвращаются домой. Сына мы уже встретили в Минводах», – сказала мама моряка.

    Собеседница агентства уточнила, что путь из Индии состоял из трех перелетов с длительными пересадками в аэропортах. По ее словам, еще двое россиян должны прибыть в Москву, а четверо приземлятся в Сочи.

    Танкер под флагом Камеруна арестовали у берегов Индии в мае из-за долгов судовладельца за топливо. На судне, стоявшем на якоре в районе порта Парадип, оставались 23 моряка, включая 21 гражданина России.

    В начале октября суд штата Одиша обязал индийскую сторону принять срочные меры для возвращения экипажа на родину. Отправка оставшихся на борту россиян запланирована на первую половину ноября, после того как им подберут замену.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу генеральное консульство России в Калькутте сообщило о репатриации первой группы из семи членов экипажа арестованного танкера Unity.

    На прошлой неделе находящееся в аварийном состоянии судно отбуксировали ближе к индийскому побережью на фоне надвигающегося шторма.

    В прошлом месяце власти Индии ответили отказом на предложение заменить россиян на задержанном корабле.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 11:40 • Новости дня
    Уехавший в США певец Профессор Лебединский стал ведущим «Мафии» за 50 долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Автор хита 90-х «Я убью тебя, лодочник» Алексей Лебединский, испытывающий финансовые трудности в США, подрабатывает ведущим игры «Мафия» и продает автографы.

    Участие в вечере с 58-летним артистом стоит 50 долларов, также он вместе с женой продает фотографии с автографами в жанрах «ню», природы и уличной съемки, сообщает «Царьград» со ссылкой на Mash.

    Лебединский готовится к первому за 10 лет выступлению в США. Организаторы надеются собрать 50 зрителей, однако пока продали менее половины билетов. Чтобы заполнить зал, они повторно связываются с теми, кто интересовался концертом. Сам певец рассчитывает заработать около 9 тыс. долларов.

    Артист живет в США с 2014 года. Из-за приступов паники в толпе он почти перестал выступать, а игры в «Мафию» помогают ему справляться со страхом общения. По данным местного реестра, жилье, где он проживает с двумя другими людьми, на него не оформлено, а в 2024 году его жена сдавала комнату ради дополнительного дохода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе покинувший Россию музыкант Алексей Лебединский оформил инвалидность в США из-за тяжелого психического расстройства и приступов паники.

    Бывшая жена артиста рассказывала в 2024 году о его жизни с бездомными в США. А общественники потребовали проверить музыканта на экстремизм из-за публичных высказываний.


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    3 ноября 2026, 21:29 • Новости дня
    После двух голов Батракова за «Галатасарай» на стадионе включили «Калинку»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Русская народная песня «Калинка» прозвучала после каждого из двух голов российского полузащитника Алексея Батракова в матче футбольной Лиги чемпионов с немецким «Штутгартом».

    Встреча четвертого тура основного этапа Лиги чемпионов проходит во вторник в Стамбуле. Российский футболист Алексей Батраков открыл счет на 11-й минуте, а на 15-й удвоил преимущество «Галатасарая», оформив свой первый дубль за турецкую команду, передает РИА «Новости».

    После обоих голов Батракова на стадионе включили «Калинку».

    Россиянин перешел в «Галатасарай» 20 августа из московского «Локомотива», подписав контракт на пять лет. На счету Батракова стало пять голов в 12 матчах за новую команду во всех турнирах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Батраков стал первым с 2011 года россиянином, забившим гол в ворота испанской «Барселоны» в еврокубках.

    В сентябре полузащитник попал в окончательную заявку сборной России на осеннюю серию товарищеских матчей.

    В августе стамбульский клуб согласовал покупку Батракова за 25 млн евро.

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    3 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в турецкой провинции Конья

    Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Турции не оказалось граждан России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российских граждан нет среди пострадавших в результате аварии с участием пассажирского автобуса в турецкой провинции Конья, сообщило посольство России в Анкаре.

    Авария с участием пассажирского автобуса произошла ранним утром во вторник в районе Бейшехира, сообщает посольство России в Турции в Telegram-канале. «По предварительной информации местных правоохранительных органов, среди пострадавших российских граждан нет. Обращений на телефон для экстренной связи посольства не поступало», – заявили в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате ДТП с междугородним пассажирским автобусом в турецкой провинции Конья пострадали 45 человек.

    В конце весны посольство России в Турции сообщило о 19-летней россиянке среди раненых при столкновении пассажирского автобуса.

    В мае на западе Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 46 человек.

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    3 ноября 2026, 12:04 • Новости дня
    Пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Пропавший в Таиланде российский турист найден живым

    Tекст: Мария Иванова

    Массажист из Томска Сергей Ничинский, пропавший в тайской Паттайе во время отдыха с женой, найден живым.

    Об этом ТАСС сообщила супруга туриста Оксана Ничинская. «Он уже нашелся. Пока находимся здесь, не хотим рассказывать подробности», – рассказала она, добавив, что ее муж «жив, но несильно здоров».

    Ранее сообщалось, что Сергей Ничинский потерялся в толпе на улице Уолкинг-стрит. В вечер исчезновения он позвонил дочери и рассказал, что не может сориентироваться в незнакомом городе, после чего связь оборвалась.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пропавшая в Таиланде студентка из Чувашии позвонила родственникам по видеосвязи и сообщила о своем благополучии.

    В июне пропавшую после падения сквозь крышу на Пхукете россиянку нашли живой.

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    2 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    Посольство: Данных о пострадавших в столкновении поездов в Испании нет

    Посольство России в Мадриде: Сведений о пострадавших в Толедо россиянах нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Посольство России в Мадриде не получало информации о пострадавших россиянах в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо.

    «Информация о пострадавших соотечественниках по состоянию на текущий момент не поступала», – сообщили РИА «Новости» в дипмиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг количество погибших в результате столкновения пассажирских поездов в испанской провинции Толедо увеличилось до 74 человек.

    В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины железнодорожной катастрофы.

    В тот же день МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи с крушением.

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    2 ноября 2026, 16:10 • Новости дня
    Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Antara: Россиянку задержали на Бали за нарушение визового режима

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иммиграционные власти индонезийского острова Бали задержали 29-летнюю гражданку России из-за нарушений визового режима, пишет агентство Antara.

    Девушка вошла в число трех иностранцев, задержанных после поступления жалоб от местных жителей на несоблюдение туристами правил пребывания в стране, передает ТАСС со ссылкой на Antara.

    В настоящий момент все трое задержанных находятся на допросе. В иммиграционной службе Денпасара напомнили о необходимости соблюдать местные законы и условия предоставления виз, а также предупредили об усилении соответствующих проверок на острове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом индонезийские власти депортировали россиянина за фотографирование протестов по туристической визе.

    В мае российская дипмиссия заявила о выяснении обстоятельств задержания двух гражданок России на Бали по подозрению в проституции.

    В марте на курортном острове арестовали двоих россиян по подозрению в организации лаборатории мефедрона.

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    3 ноября 2026, 21:46 • Новости дня
    Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции подало иск в суд Волгограда о ликвидации благотворительного фонда двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой.

    В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

    В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

    Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

    Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

    До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.

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    2 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    ERR: Эстония выслала россиянина за действия якобы в интересах спецслужб России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Эстонии выслали из страны гражданина России Леонида Карабешкина, заподозрив его в якобы деятельности в интересах российских спецслужб, сообщил портал национального гостелерадио ERR.

    По версии департамента полиции безопасности Эстонии, Карабешкин поддерживал контакты с российскими спецслужбами и передавал им информацию о русскоязычном населении страны, передает ТАСС.

    Представитель полиции Марта Тууль не стала конкретизировать обвинения.

    Карабешкин работал доцентом в частной Евроакадемии до ее закрытия в 2020 году, а с 2022 по 2024 год был редактором зарубежной информации в русскоязычной редакции радионовостей ERR.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу представители Пентагона призвали власти Эстонии, Латвии и Литвы смягчить конфронтационную риторику об угрозе со стороны России.

    В апреле Таллин отчитался о рекордном числе задержанных по подозрению в саботаже и шпионаже в пользу Москвы.

    В феврале Эстония выдворила гражданина России Андрея Журавлева по бездоказательному обвинению в намерении собирать разведданные.

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    4 ноября 2026, 03:46 • Новости дня
    Минюст США попросил закрыть дело задержанной с эмбрионами лягушек россиянки

    Минюст США попросил суд прекратить дело россиянки Петровой

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство юстиции США направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении гражданки России Ксении Петровой, задержанной с эмбрионами когтистых лягушек.

    «На данном этапе затраты ресурсов на продолжение данного дела перевешивают общественный вес в его разрешении. Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений», – приводит ТАСС выдержку из ходатайства обвинения.

    Петрова была задержана в 2025 году в аэропорту Бостона после того, как пограничники обнаружили в ее багаже коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Во время допроса она заявила, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в страну.

    Ранее она работала в Институте биологии гена РАН, а также занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США потребовал депортировать Петрову. В июне 2025 года россиянку освободили из-под стражи в ожидании суда.

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    3 ноября 2026, 12:39 • Новости дня
    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в атомной сфере и обороне

    Турция и Южная Корея договорились сотрудничать в сфере АЭС и обороне

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились об углублении двустороннего сотрудничества в стратегических отраслях, таких как атомная энергетика и оборона.

    Лидеры Южной Кореи и Турции Ли Чжэ Мен и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита в Сеуле договорились о расширении взаимодействия в стратегических сферах, включая строительство АЭС и оборонную промышленность, передает Yonhap.

    Лидеры двух государств перешли к переговорам в расширенном составе после встречи один на один в Президентском дворце, пишет Anadolu.

    Во встрече приняли участие министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр энергетики и природных ресурсов Алпарслан Байрактар, министр национальной обороны Яшар Гюлер, глава управления оборонной промышленности Халук Гёргюн и другие официальные лица.

    «Сегодня мы с президентом Эрдоганом договорились расширить горизонты двустороннего сотрудничества, основываясь на глубокой дружбе и доверии, скрепленных кровью», – заявил южнокорейский лидер. Он напомнил, что турецкие военные сражались на стороне южнокорейских сил в войне 1950–1953 годов.

    Президенты отметили успешный ход подготовки к возведению турецкой атомной электростанции в Синопе, к строительству которой стремится присоединиться Сеул. По словам Ли Чжэ Мена, стороны заключили меморандум о финансовом сотрудничестве для поддержки южнокорейских подрядчиков, желающих получить этот проект. Документ стал продолжением предварительных договоренностей, подписанных в 2025 году.

    В оборонной отрасли Анкара и Сеул наладят совместное производство и технологический обмен для выхода на рынки третьих стран. Взаимодействие будет опираться на текущие проекты по созданию боевых танков и военных кораблей. Лидеры также условились развивать партнерство в сфере биотехнологий, энергетики, добычи природных ресурсов и разработки искусственного интеллекта.

    Государственный визит Эрдогана в Южную Корею продлится три дня и станет его первой поездкой в республику с 2018 года. На переговорах турецкий президент также подтвердил поддержку политики Сеула в отношении КНДР для обеспечения стабильности на Корейском полуострове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Эрдоган заявил о возможности привлечения Южной Кореи в качестве партнера по проекту атомной электростанции в Синопе. Также сообщалось, что Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции.

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    3 ноября 2026, 20:16 • Новости дня
    Суд в Турции освободил задержанного за сбыт наркотиков певца Ялчынташа

    Tекст: Денис Тельманов

    Суд в Стамбуле постановил освободить известного турецкого певца Ильяса Ялчынташа, которому грозило до 10 лет лишения свободы по обвинению в сбыте наркотиков.

    Певец был задержан в середине июля во время антинаркотического рейда. В его анализах были обнаружены следы наркотиков, передает РИА «Новости».

    На суде Ялчынташ заявил, что не занимается сбытом наркотиков. Он признался, что употреблял кокаин однажды полгода назад в Великобритании, и добавил, что курит марихуану дома, никому ее не продавая. Жандарм, проводивший обыск, подтвердил, что наркотиков в квартире не было найдено.

    Газета Türkiye сообщает, что прокурор требовал продлить арест для сбора улик, но суд освободил певца с условием отмечаться в полиции раз в месяц.

    Ялчынташ также объяснил, что высокоточные весы в его квартире нужны для контроля диеты, а вещество в одном из сосудов – это чабрец, присланный матерью. С октября 2025 года полиция Турции проводит регулярные рейды, в ходе которых задерживают актеров и инфлюенсеров. В апреле генпрокурор Стамбула Фатих Денмез сообщил, что 77% проверенных знаменитостей имели положительные тесты на наркотики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичная прокуратура Турции подготовила обвинительное заключение в отношении Ялчынташа.

    В июле в Стамбуле жандармы задержали 25 знаменитостей и бизнесменов по подозрению в употреблении запрещенных веществ.

    В июне в ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержали 22 деятеля шоу-бизнеса с обязательством сдать анализы на наличие запрещенных веществ.

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    3 ноября 2026, 10:56 • Новости дня
    В Турции задержали шестерых подозреваемых по делу об инвестфондах

    NTV: В Турции по делу об инвестиционных фондах задержали еще шесть человек

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Турции выдали ордер на задержание шести человек, включая бывшего заместителя главы Совета по рынкам капитала, в рамках расследования дела об инвестиционных фондах.

    Турецкие правоохранительные органы распорядились задержать шестерых подозреваемых в рамках расследования масштабного дела о махинациях с инвестиционными фондами, передает Reuters со ссылкой на канал NTV.

    Среди задержанных оказались бывшие высокопоставленные руководители Совета по рынкам капитала Турции, а также один из сотрудников органа банковского надзора.

    Новая волна задержаний последовала за официальным арестом бывшего генерального директора Стамбульской биржи Коркмаза Энеса Эргюна. Ему уже предъявили обвинения во взяточничестве в рамках этого же расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу полиция Турции задержала генерального директора Стамбульской биржи Коркмаза Энеса Эргюна в рамках расследования махинаций с инвестиционными фондами.

    В прошлом месяце правоохранительные органы взяли под стражу 15 подозреваемых по делу об операциях на рынке капитала.

    В стране задержали 32 функционера футбольных клубов в рамках расследования незаконных ставок.

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    2 ноября 2026, 10:15 • Новости дня
    Эрдоган решил обсудить с Южной Кореей строительство второй АЭС в Турции

    Turkiye: Эрдоган обсудит с Южной Кореей участие в строительстве второй АЭС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможное участие южнокорейских компаний в строительстве второй атомной электростанции в Турции в провинции Синоп станет одной из тем переговоров в рамках визита президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Южную Корею, сообщает Turkiye.

    Эрдоган прибыл в Южную Корею ночью в понедельник. Ожидается обсуждение расширения стратегического партнерства, в том числе в атомной энергетике, оборонной промышленности и торговле, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Turkiye.

    «Особое внимание уделяется переговорам с южнокорейскими компаниями по проекту второй атомной электростанции, строительство которой планируется в Синопе», – отмечается в публикации.

    Кроме того, стороны рассчитывают увеличить товарооборот до 15 млрд долларов и продолжат сотрудничество в оборонной промышленности, включая проект танка Altay.

    Сейчас в Турции строится первая АЭС «Аккую» в провинции Мерсин. Проект реализует российская госкорпорация «Росатом». Вторую АЭС планируется построить в районе Инжебурун провинции Синоп. В ноябре 2025 года турецкая TUNAŞ и южнокорейская KEPCO подписали меморандум о сотрудничестве в атомной энергетике, но окончательное решение о выборе партнера еще не принято.

    В сентябре турецкие СМИ назвали высокими шансы России на строительство восьми новых энергоблоков в Синопе и Фракии.

    В начале октября глава Минэнерго Турции Альпарслан Байрактар и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев обсудили ход строительства станции.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности турецких компаний выкупить часть пакета в проекте АЭС «Аккую».

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    Россия формирует новую логику импортозамещения

    Обсуждающийся в Госдуме новый федеральный бюджет содержит важные изменения с точки зрения промышленной политики государства. Прежде всего это касается новых подходов с точки зрения импортозамещения. Как выглядят эти перемены и почему перед нами фактически план по созданию целых промышленных отраслей? Подробности

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    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

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    СВО подстегивает продажи российской авиатехники

    «Тактико-технические характеристики самолета и его относительная доступность в сравнении с американскими и европейскими аналогами делают машину желанной для многих стран мира». Такими словами эксперты объясняют рост продаж российской военной авиатехники на мировом рынке. О каких именно образцах идет речь и для каких стран они привлекательны? Подробности

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    Надежный страж российских активов в ЕС ждет решения короля

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подал прошение об отставке. Это оказалось значимо для всего континента, так как этот человек был последней неприступной преградой на пути Евросоюза, запланировавшего передачу замороженных средств России украинскому режиму. Что будет теперь? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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