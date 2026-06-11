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«Мисс Турция» и актрису «Великолепного века» задержали по делу о наркотиках
В ходе ночного рейда в Стамбуле по делу о наркотиках задержаны 22 деятеля шоу-бизнеса, которых обязали сдать анализы на наличие запрещенных веществ.
Полиция Стамбула в ночь на четверг провела масштабную операцию, в ходе которой были задержаны 22 известных деятеля турецкого шоу-бизнеса, передает РИА «Новости»
Газета Milliyet уточняет, что среди них оказались победительница конкурса красоты «Мисс Турция» Айше Хатун Онал и звезда сериала «Великолепный век» Берен Саат.
«Полиция провела в ночь на четверг очередной антитеррористический рейд, задержаны 22 знаменитости, которые уже сдали образцы крови и волос для теста на наркотики, еще трое находятся в розыске», – сообщило турецкое издание.
В числе задержанных также оказались певец Кенан Доулу и его брат Озан, известный как композитор, ранее работавший с Тарканом. Тесты на запрещенные вещества прошла и Берен Саат, супруга Кенана Доулу, сыгравшая в популярных сериалах «Империя Кёсем» и «Запретная любовь».
Антинаркотические рейды проводятся в Турции с октября 2025 года. По словам генпрокурора Стамбула Фатиха Денмеза, положительные результаты тестов были выявлены у 77% проверенных знаменитостей, а всего в рамках расследования задержаны более 250 человек, включая актеров и инфлюенсеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае турецкие силовики провели масштабную облаву на подозреваемых в распространении запрещенных веществ.
В апреле правоохранители задержали по делу о наркотиках актрису сериала «Зимородок» Алену Бозок.
В марте стамбульский суд постановил взять под стражу звезду проекта «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел.