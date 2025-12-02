  • Новость часаПутин: Если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайский туризм принесет России деньги и хлопоты
    Экс-глава дипслужбы ЕС Могерини задержана по делу о мошенничестве
    Большунова отстранили от соревнований до восстановления травмированного Бакурова
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    Газпром обновил рекорд поставок газа в Китай
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    2 комментария
    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    8 комментариев
    2 декабря 2025, 18:52 • Новости дня

    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством

    Путин: Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, отметил президент.

    Президент России Владимир Путин охарактеризовал недавние атаки на танкеры в Черном море как пиратство, передает РИА «Новости». Путин отметил, что подобные нападения происходили как в нейтральных водах, так и в особых экономических зонах других государств. По его словам, «это пиратство, ничто иное», – заявил президент, отвечая на вопросы журналистов.

    Глава государства указал на недопустимость подобных действий в отношении судоходства и подчеркнул, что подобные нападения представляют угрозу для международной безопасности на морских путях.

    Также он отметил, что Россия примет ответные меры на атаки по торговым судам, расширив перечень ударов по портам и кораблям, заходящим в украинские порты.

    «Мы расширим номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты», – подчеркнул глава государства. По его словам, такие шаги необходимы для обеспечения безопасности транспортных маршрутов России. Если отрезать Украину от моря, она не сможет заниматься пиратством, добавил Путин

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром 2 декабря у берегов Турции на российское судно Midvolga 2 была совершена атака с применением воздушного беспилотника.

    Между тем во вторник танкер Virat, пострадавший от атаки беспилотного морского аппарата в 65 км от берега в Черном море, отбуксирован в район Стамбула.

    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (11)
    2 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    @ Екатерина Шамарова/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев на встрече с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером появился в куртке с символикой Национального центра «Россия» и цитатой президента России.

    Перед началом переговоров американской стороны с Владимиром Путиным Дмитриев, Кушнер и Уиткофф встретились за обедом в ресторане Москвы, отмеченном звездой Michelin в 2022 году, передает ТАСС.

    Дмитриев пришел в куртке с выставки-форума «Россия», на которой была нанесена цитата президента: «Россия не та страна, которая чего-то боится!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с Стивеном Уиткоффом в Москве 2 декабря. В этот день в Москве состоится обсуждение продвижения мирной инициативы Дональда Трампа на Украине, о чем сообщил Кирилл Дмитриев.

    Переговоры Владимира Путина со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером начнутся после 17.00 и продлятся столько, сколько потребуется.

    Комментарии (2)
    2 декабря 2025, 17:50 • Видео
    Россия открыла границы для китайцев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 09:59 • Новости дня
    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании 92 поселков с привлечением военных КНДР

    Хинштейн сообщил о разминировании поселков Курской области военными КНДР
    @ ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Курской области при поддержке подразделений КНДР полностью разминировано 92 населенных пункта, что позволило обезвредить почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов, заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Губернатор Александр Хинштейн на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что в Курской области действует беспрецедентная по численности группировка для разминирования приграничных территорий, сообщается на сайте Кремля.

    В состав группировки входят инженерные войска, подразделения Росгвардии, МЧС и инженерные формирования вооруженных сил КНДР.

    На сегодня, по словам Хинштейна, уже удалось разминировать 92 населенных пункта в приграничной зоне области.

    «Всего за этот период почти 2 тыс. 700 взрывоопасных предметов было разминировано», – сообщил губернатор.

    Он также добавил, что пока эти работы не завершены, говорить о полном восстановлении в регионе нельзя. Губернатор отметил важность дальнейшего очищения территории для безопасности жителей и возвращения к мирной жизни.

    Ранее Хинштейн заявил о планах увековечить память героев КНДР в Курской области.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия высоко оценивает работу саперов КНДР по разминированию на территории Курской области.

    Президент России Владимир Путин отметил героизм и мужество военных КНДР в этом регионе.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 03:07 • Новости дня
    Путин поставил задачу группировке войск «Север» после доклада командующего

    Путин поставил задачу группировке войск «Север»

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин заслушал доклады командующих и поставил новые задачи, одна из которых адресована группировке войск «Север».

    «Перед ней [группировкой «Север»] поставлена задача создать зону безопасности вдоль государственной границы», – сказал Путин в ходе трансляции, которая представлена пресс-службой Кремля.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Глава Генштаба Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман. Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    Путин: Россия контролирует как правобережную, так и левобережную часть Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские военные полностью удерживают обе части Купянска, включая центр города, расположенный на правом берегу реки, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин сообщил, что обе части города Купянска находятся под контролем российской армии, передает ТАСС.

     «Купянск состоит из двух частей – одна часть наибольшая, основная, центр города, на правом берегу реки. Меньшая часть – на левом берегу. Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком»,– пояснил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что группировка противника в Купянске полностью ликвидирована, а город находится под контролем российских вооруженных сил.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового от ВСУ

    Путин сообщил о скором полном освобождении Купянска-Узлового
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин рассказал о том, что освобождение Купянска-Узлового от ВСУ может завершиться уже через несколько дней.

    Территория Купянска-Узлового будет полностью освобождена от украинских вооруженных сил в ближайшие дни, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе, передает ТАСС. Глава государства сообщил, что освобождение населенного пункта – вопрос нескольких суток.

    Путин отметил: «Населенный пункт, который называется Купянск-Узловой: я думаю, что через несколько дней заберем». Он подчеркнул, что российские войска продолжают успешное продвижение на этом направлении.

    Ожидается, что контроль над этим населённым пунктом позволит улучшить позиции России на этом участке фронта. Подробности о ходе операции пока не раскрываются.

    Напомним, российские войска за неделю освободили восемь населенных пунктов, в частности, они освободили Васюковку и Иванополье в ДНР.

    Российские военные в зоне СВО освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года

    Путин: Снижение инфляции в России стало главным достижением года

    Путин назвал снижение инфляции главным достижением года
    @ Наумов Роман/URA.RU/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил на форуме «Россия зовет!», что снижение инфляции стало важным итогом текущего года.

    Он уточнил, что если в марте уровень инфляции достигал двузначных значений, то к настоящему моменту годовой показатель опустился ниже 7%, передает ТАСС. По словам Путина, к концу декабря инфляция должна составить около 6%, что ниже текущих прогнозов правительства и Банка России.

    «Хочу подчеркнуть, снижение инфляции стало важным достижением текущего года. Если в марте инфляция оценивалась двузначными темпами, то сейчас ниже 7% в годовом выражении. Ожидается, что к концу декабря она будет около 6%. То есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка», – сказал он. Путин выразил уверенность, что тенденция к замедлению инфляции будет закрепляться в будущем.

    В сентябре Путин заявил, что усилия по снижению инфляции дают результат.

    Ранее глава ЦБ оценила влияние ключевой ставки на экономику России.

    Комментарии (3)
    2 декабря 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин рассказал о стратегических преимуществах Красноармейска

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что плацдарм в Красноармейске предоставляет Вооруженным силам РФ возможность быстро развивать наступление сразу на нескольких ключевых направлениях.

    Вооруженные силы России получили возможность наступать из Красноармейска во всех наиболее перспективных направлениях, передает РИА «Новости».

    «Отсюда (из Красноармейска – ред.), с этого плацдарма, с этого участка российской армии удобно двигаться во всех направлениях, которые сочтут наиболее перспективными генеральные штабы», – заявил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Центр» завершили освобождение города Красноармейска.  Появление российских штурмовиков в Красноармейске вызвало панику среди украинских военных.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 22:55 • Новости дня
    Путин распорядился обеспечить бойцов СВО всем необходимым на зиму

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время посещения одного из пунктов управления объединенной группировки войск поблагодарил командующих и бойцов за успешные действия и поручил обеспечить войска всем необходимым на зиму,следует из сообщения Кремля.

    Президент России Владимир Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск вечером 30 ноября, где встретился с командующими и бойцами, следует из сообщения в Telegram-канале Кремля.

    Президент России выразил благодарность военнослужащим за успешные действия и отдал распоряжения о снабжении войск всем необходимым для ведения боевых действий зимой.

    В ходе совещания командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук доложил Путину о ликвидации окруженной группировки ВСУ в районе Красноармейско-Димитровской агломерации, сообщив о взятии под контроль южной части города Димитров и стабильной обстановке в Красноармейске после его освобождения.

    Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев сообщил президенту о ходе освобождения территорий Запорожской и Днепропетровской областей, подчеркнув выполнение поставленных задач в зоне ответственности своих войск.

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину об освобождении Красноармейска и Волчанска.

    Также Владимир Путин заслушал доклад о начале операции по освобождению Гуляйполя в Запорожской области.

    Минобороны сообщило, что российские военные освободили 275 населенных пунктов с начала 2025 года в зоне спецоперации.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин: Европа сама вывела себя из переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил, что европейские страны сами прекратили участвовать в обсуждении процесса урегулирования на Украине.

    По его словам, европейские политики выражают недовольство тем, что их якобы отстранили от переговорного процесса, однако Россия не предпринимала подобных шагов, передает РИА «Новости».

    «Они (европейцы – ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса», – заявил российский лидер.

    Ранее эксперт заявил о панике Европы из-за возможного мира на Украине.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом
    Путин: На Украине Россия действует хирургическим способом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Действия России на Украине отличаются особой аккуратностью и хирургической точностью, заявил президент России Владимир Путин.

    По его словам, ситуация могла бы быть совершенно иной, если бы речь шла о конфликте с Европой, передает ТАСС. «Если Европа вдруг начнет с нами войну, мне кажется, это [будет] очень быстро. Это же не Украина», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что в отношении Украины Россия действует «хирургическим способом»: «С Украиной мы там действуем хирургическим способом, аккуратненько, так, чтобы... ну, понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова».

    Ранее Путин назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России.

    Комментарии (1659)
    2 декабря 2025, 14:08 • Новости дня
    Песков сообщил о запланированном интервью Путина индийским СМИ

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Вечером президент Владимир Путин ответит на вопросы индийских журналистов в интервью, которое будет показано в эфире 3 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Планируется, что российский президент Владимир Путин даст интервью индийским средствам массовой информации поздно вечером, передает ТАСС.

    Подробности о том, каким именно СМИ будет дано интервью, не раскрываются. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, трансляция интервью состоится только на следующий день.

    Песков подчеркнул: «Позднее вечером мы ожидаем, что Путин даст интервью индийским СМИ. Не будем говорить каким, оно само выйдет завтра».

    Напомним, президент России Владимир Путин планирует посетить Индию с государственным визитом 4-5 декабря.

    Как сообщал Песков, Москва высоко оценила позицию Индии по урегулированию ситуации на Украине. Почти вся торговля между Россией и Индией сейчас осуществляется в рублях и рупиях, что снижает влияние третьих стран.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 14:15 • Новости дня
    Песков анонсировал выступление Путина на форуме «Россия зовет!»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», где ежегодно обсуждаются ключевые экономические перспективы страны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Путин сегодня поучаствует в пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

    Представитель Кремля уточнил: «Мы ожидаем, что сегодня он выступит на форуме ВТБ. Он традиционно, ежегодно совершает такое выступление».

    Форум является одной из главных инвестиционных площадок страны и ежегодно собирает бизнес-лидеров, аналитиков и представителей власти для обсуждения наиболее актуальных вопросов развития российской экономики.

    Ранее Песков сообщил, что вечером Путин ответит на вопросы индийских журналистов в интервью, которое будет показано в эфире 3 декабря

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин заявил о снижении внешнего долга российских предприятий почти вдвое

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что за последние годы внешний долг российских предприятий реального сектора сократился почти вдвое благодаря активной переориентации на внутренние источники финансирования.

    Президент России Владимир Путин рассказал об успехах российской экономики за последние годы во время пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», передает Telegram-канал Кремля.

    Он пояснил, что финансовый сектор страны сумел серьезно перестроить свою работу, перейдя от внешних, ненадежных источников финансирования к внутренним ресурсам. Путин обратил особое внимание на то, что на первом этапе таких изменений была определенная тревога относительно способности отечественной экономики и промышленности адаптироваться к новым условиям.

    В своей речи президент отметил, что благодаря этим усилиям внешний долг предприятий реального сектора снизился практически в два раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин выступит на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин заявил о гарантиях для иностранных инвесторов в России

    Путин: Россия гарантирует надежность работы для зарубежных инвесторов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о готовности страны обеспечить надежность работы для иностранных инвесторов.

    Глава государства отметил открытость России для сотрудничества в торговле, реальном секторе экономики и на фондовом рынке, передает РИА «Новости». Путин подчеркнул, что важнейшие макроэкономические показатели страны сохраняют устойчивость, что служит дополнительной гарантией для иностранных инвесторов.

    «Россия открыта для сотрудничества с иностранным бизнесом и в сфере торговли, и в реальном секторе, и на фондовом рынке. Наша страна предоставляет большие возможности для предпринимателей, инвесторов, а устойчивость важнейших макроэкономических показателей гарантирует надежность такой работы», – заявил президент.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает создавать благоприятные условия для инвесторов даже в условиях санкций, что поддерживает интерес зарубежного бизнеса и укрепляет двустороннее сотрудничество.

    В июле Путин подписал указ о дополнительных гарантиях прав иностранных инвесторов.

    На пленарном заседании ПМЭФ в июне президент России подчеркнул, что в стране отсутствуют значимые барьеры для вложений иностранных инвесторов.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дмитриев пришел на встречу с Уиткоффом и Кушнером в куртке с цитатой Путина
    В Швейцарии смягчили закон об экспорте оружия в зоны конфликтов
    В Нидерландах заявили о скором закрытии центров для беженцев с Украины
    Орешкин: Майнинг начал влиять на платежный и валютный баланс страны
    В Вологодской области решили ослаблять «сухой закон» на праздники
    Комплект билетов на «Щелкунчика» в Большом продали за 510 тыс. рублей
    Россиянам порекомендовали объяснить детям финансовые ограничения Деда Мороза

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Перейти в раздел

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации