Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.0 комментариев
ВВС Афганистана ударили по армейскому корпусу Пакистана
ВВС Афганистана нанесли удар по расположению армейского корпуса в пакистанском городе Кветта, утверждает в воскресенье Telegram-канал Ariana news со ссылкой на источники в службах безопасности.
ВВС Афганистана нанесли авиаудар по армейскому корпусу в пакистанском городе Кветта, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию Telegram-канала Ariana news. Как сообщили источники в службах безопасности, удар был нанесен около 11 часов утра по местному времени в ответ на ночные атаки Пакистана афганской территории.
По данным афганских СМИ, пакистанские беспилотники в ночь на субботу нанесли удары по жилым районам в уезде Ганихейль (провинция Нангархар) и уезде Данд-е Патан (провинция Пактия). В результате этих атак погибли три человека, еще трое получили ранения, а четыре дома были полностью разрушены.
Эскалация конфликта связана с продолжающимися боевыми действиями вдоль линии Дюранда – территории, граница которой не признана Кабулом. Афганистан начал военную операцию против пакистанских сил 26 февраля, отмечая, что действия Пакистана стали причиной нового витка противостояния.
Пакистан, в свою очередь, также открыл огонь по территории Афганистана и объявил об «открытой войне» с соседом. Новый виток напряженности стал продолжением конфликта, длящегося с октября 2025 года, несмотря на неоднократные заявления сторон о готовности к перемирию. Исламабад обвиняет Кабул в укрывательстве террористов, однако афганские власти эти обвинения отвергают.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Афганистана заявили о гибели множества пакистанских военных после инцидентов на границе. Пакистанская армия ранее нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. В ответ Афганистан атаковал «ядерный объект» и военную базу Пакистана.