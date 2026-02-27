Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.0 комментариев
Песков выразил надежду на скорое прекращение боев между Афганистаном и Пакистаном
Россия надеется на скорое прекращение прямых боестолкновений на границе между Афганистаном и Пакистаном, которые вызывают обеспокоенность у российских властей, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Россия надеется, что прямые военные столкновения на афгано-пакистанской границе в ближайшее время прекратятся, передает ТАСС.
Песков отметил, что пока делать выводы рано, однако Кремль рассчитывает на быстрое прекращение конфликта.
«Сейчас пока рано говорить о каких-то выводах. Разумеется, прямые боестолкновения, которые имели место, не сулят ничего хорошего. Поэтому рассчитываем все-таки на то, что они будут в самое ближайшее время прекращены», – заявил Песков.
Он также подчеркнул, что Кремль внимательно наблюдает за развитием событий на границе Афганистана и Пакистана. По его словам, ситуация на данном участке вызывает беспокойство, и Россия следит за происходящим вместе с другими странами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ожесточенные боестолкновения на линии Дюранда привели к взаимным массированным обстрелам и заявлениям о гибели почти двухсот человек с обеих сторон конфликта. Вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Пакистан нанес авиаудары по ряду районов в афганских провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.