Китай призвал Пакистан и Афганистан сохранять спокойствие и сдержанность
Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
По его словам, Китай внимательно наблюдает за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, передает РИА «Новости».
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в Пекине заявила: «Китай внимательно следит за развитием ситуации».
Мао Нин подчеркнула, что Пекин призывает обе стороны сохранять спокойствие и проявлять сдержанность. Она отметила важность предотвращения дальнейшей эскалации и стабилизации обстановки.
Поводом для комментария стали недавние заявления главы Минобороны Пакистана Хаваджа Асифа о том, что талибы начали экспорт терроризма с территории Афганистана. Асиф также отметил, что терпение Пакистана исчерпано и страна рассматривает ситуацию как открытую войну.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Афганистан и Пакистан заявили о большом числе погибших военных с обеих сторон. Пакистанская армия нанесла авиаудары по трем провинциям Афганистана. Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану.