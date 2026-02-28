Guardian: Рубио запретил американским послам публично комментировать переговоры по Ирану

Tекст: Денис Тельманов

Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам в странах Ближнего Востока воздерживаться от любых публичных заявлений, интервью и активности в социальных сетях, которые могут негативно сказаться на переговорном процессе с Ираном по ядерной сделке, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

В документе подчеркивается, что главы миссий и посольств должны избегать любых комментариев, способных спровоцировать местную аудиторию или повлиять на чувствительные политические вопросы, а также осложнить отношения США в регионе.

«Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период», – указано в тексте меморандума.

В настоящее время между США и Ираном проходят переговоры по ядерной программе, состоялось уже три раунда встреч.

Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а иранскую – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Стороны работают над предложениями по возможной договоренности.

Новая директива появилась после недавнего заявления посла США в Израиле Майка Хакаби о «библейском праве» Израиля на большую часть территории Ближнего Востока, что вызвало резкую критику со стороны партнеров США в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран согласился выполнить требование Вашингтона и переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния.

МИД Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения ситуации в регионе.