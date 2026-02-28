  • Новость часаВ Боливии упал военно-транспортный самолет С-130 Hercules производства США
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    28 февраля 2026, 03:44 • Новости дня

    Guardian: Рубио запретил американским послам публично комментировать переговоры по Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Американским дипломатам на Ближнем Востоке предписано воздерживаться от любых публичных заявлений, способных осложнить переговоры с Ираном по ядерному соглашению.

    Госсекретарь США Марко Рубио поручил американским послам в странах Ближнего Востока воздерживаться от любых публичных заявлений, интервью и активности в социальных сетях, которые могут негативно сказаться на переговорном процессе с Ираном по ядерной сделке, сообщает Guardian со ссылкой на внутренний меморандум.

    В документе подчеркивается, что главы миссий и посольств должны избегать любых комментариев, способных спровоцировать местную аудиторию или повлиять на чувствительные политические вопросы, а также осложнить отношения США в регионе.

    «Дисциплина в публичных заявлениях крайне важна, особенно в этот период», – указано в тексте меморандума.

    В настоящее время между США и Ираном проходят переговоры по ядерной программе, состоялось уже три раунда встреч.

    Американскую делегацию возглавляет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф, а иранскую – министр иностранных дел Аббас Аракчи. Стороны работают над предложениями по возможной договоренности.

    Новая директива появилась после недавнего заявления посла США в Израиле Майка Хакаби о «библейском праве» Израиля на большую часть территории Ближнего Востока, что вызвало резкую критику со стороны партнеров США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран согласился выполнить требование Вашингтона и переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния.

    МИД Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения ситуации в регионе.

    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    27 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американский стартап Anthropic, разработчик ИИ-системы Claude, оказался в центре жесткого конфликта с Пентагоном из-за желания военных США использовать искусственный интеллект для боевых задач. Поводом к обострению стал обсуждавшийся на закрытой встрече гипотетический сценарий ядерного удара по США и роль ИИ в отражении такой атаки.

    Как пишет The Washington Post, на одном из совещаний глава военного техблока США задал предельно конкретный вопрос: если по США запущена межконтинентальная баллистическая ракета, можно ли использовать Claude для помощи в ее перехвате. Для Пентагона это пример ситуации, где скорость анализа и реакции критична, а решение принимается за считанные минуты. Ответ генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, по версии оборонного ведомства, показался военным уклончивым и недостаточно однозначным в пользу боевого применения ИИ.

    Представители компании такую трактовку отрицают и заявляют, что согласны на использование Claude в системах противоракетной обороны, но не в качестве «автономного оружия». Однако официальные лица назвали этот инцидент, а также другой случай использования Claude при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, очагами обострения противостояния между компанией и Пентагоном в последние дни.

    Ситуация резко обострилась после личной встречи главы компании Дарио Амодеи с министром обороны США Питом Хегсетом. Пентагон выдвинул компании ультиматум: снять свои возражения против использования Claude в задачах, связанных с автономными системами вооружений и широкомасштабным наблюдением за гражданами США. В противном случае военное ведомство грозит задействовать чрезвычайные полномочия для принудительного доступа к технологиям Anthropic и одновременно лишить компанию перспектив дальнейших контрактов с оборонным блоком.

    Официальные представители Пентагона публично заявляют, что не намерены запускать тотальную слежку внутри страны или передавать ядерную кнопку ИИ, но настаивают на праве использовать искусственный интеллект «для всех законных целей».

    Руководство Anthropic, в свою очередь, утверждает, что нынешний уровень надежности ИИ-систем не позволяет безопасно делегировать им функции смертельного оружия, а существующая правовая база по внутренней разведдеятельности не учитывает масштабных возможностей ИИ в сфере слежки и анализа данных. Амодеи подчеркивает, что у компании есть «красные линии»: Anthropic не готова участвовать в проектах по созданию летального автономного вооружения и систем массового наблюдения за населением, даже если речь идет о выгодных государственных контрактах.Такая позиция усиливает напряженность в отношениях разработчика ИИ с администрацией Дональда Трампа.

    Anthropic изначально считалась одним из ключевых партнеров Пентагона в области ИИ: компания первой получила доступ к работе на засекреченных военных сетях, а позже заключила многомиллионные контракты на поставку своих систем для нужд обороны и гражданских ведомств. Claude уже используется для анализа разведданных, планирования операций и задач в сфере кибервойны. Однако по мере того как конкуренты – в том числе крупные технологические корпорации и другие ИИ-игроки – активнее заходят в оборонные проекты и соглашаются на более широкие формулировки условий («для всех законных целей»), монопольное преимущество Anthropic размывается.

    На этом фоне конфликт с Пентагоном выглядит одновременно и принципиальной этической позицией, и политическим столкновением. Часть экспертов полагает, что в администрации Трампа уже сформировалось недоверие к Anthropic, и нынешний спор может стать поводом для попытки «выдавить» компанию с военного направления. При этом в военной среде признают: заменить Claude в уже развернутых системах будет дорого и сложно.

    Дополнительную тревогу у технологического бизнеса вызывает обсуждаемая возможность принудительного изъятия технологий компании через специальные правовые механизмы. Юристы предупреждают: если власти пойдут на подобный шаг, это станет «ядерной опцией» уже в правовом смысле – и подаст крупным ИИ-игрокам сигнал, что сотрудничество с Пентагоном может обернуться потерей контроля над собственными разработками.

    Таким образом, спор вокруг гипотетического ядерного удара и роли ИИ в военных решениях превратился в более широкий конфликт о том, кто определяет границы допустимого применения искусственного интеллекта – государство или разработчики технологий, и насколько бизнес готов отстаивать свои «красные линии», рискуя потерять доступ к крупнейшему клиенту в лице оборонного ведомства США, отмечает издание.

    Ранее российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов.

    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    27 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима в беседе с журналистами Sky News прокомментировал возможность передачи Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «С удовольствием. У меня не было предложений, но с удовольствием», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетических поставках.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции снабдить Украину технологиями для изготовления ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон и Париж в переходе к практическому манипулированию этой темой.

    Депутаты Госдумы призвали западные парламенты и международные организации расследовать данные планы.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    27 февраля 2026, 04:43 • Новости дня
    Министр обороны Британии поручил проверить базы ВВС на связи с Эпштейном

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Британии инициировали масштабную проверку архивов минобороны из-за возможного использования аэродромов ВВС американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    Министр обороны Британии Джон Хили распорядился провести внутреннее расследование о возможном использовании Джеффри Эпштейном военных баз ВВС для торговли людьми, передает Telegraph.

    Чиновникам поручено тщательно изучить документы архивов минобороны за период более двадцати лет, чтобы выявить возможные связи между Эпштейном и британскими военными объектами.

    Поводом для проверки стали заявления бывшего премьера Гордона Брауна о вероятной причастности Британии к преступлениям финансиста, поскольку ему якобы разрешали приземляться на базах ВВС с неизвестными женщинами на борту.

    Особенно внимание уделяется полету Эпштейна на самолете Gulfstream, который приземлился на базе в Норфолке в декабре 2000 года перед встречей с бывшим принцем Эндрю Маунтбаттен-Виндзором.

    Джеффри Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации, а в июле 2019 года он скончался в тюрьме, по официальной версии, совершив самоубийство.

    Недавно заместитель генпрокурора США объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна, их объем превысил 3,5 млн файлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Билл Клинтон планирует выступить перед конгрессом США с закрытыми показаниями по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Хиллари Клинтон выступила с требованием допросить Дональда Трампа под присягой в Конгрессе из-за его возможных связей с уличенным в педофилии Джеффри Эпштейном.

    Руководитель Всемирного экономического форума Берге Бренде решил сложить полномочия после публикации документов о его общении и переписке с американским финансистом.

    27 февраля 2026, 04:31 • Новости дня
    В Японии создали рабочую группу по оборонной промышленности

    Tекст: Денис Тельманов

    В Японии приступила к работе специальная рабочая группа, сосредоточенная на управлении рисками и развитии оборонной промышленности страны.

    Рабочая группа, занимающаяся развитием оборонной промышленности, начала свою деятельность в Японии, передает РИА «Новости».

    Ее возглавили министр обороны Синдзиро Коидзуми и министр экономики Ресэй Акадзава. По словам Коидзуми, создание группы стало одним из семнадцати ключевых направлений государственных инвестиций, нацеленных на управление рисками в различных отраслях.

    Министр обороны подчеркнул, что оборонная промышленность напрямую связана с обороноспособностью страны. Он отметил необходимость открытого диалога с представителями отрасли и формирования информационной политики, способной устранить репутационные риски участия в оборонной сфере.

    Коидзуми выразил уверенность, что такая политика поможет добиться понимания со стороны общества и повысить доверие граждан к развитию оборонного сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила о необходимости кардинально укрепить обороноспособность страны.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что отношения Москвы и Токио сведены к нулю и обсуждать мирный договор без диалога невозможно.

    Япония не рассматривает альтернатив передаче ей Соединенными Штатами американской авиабазы «Футэмма» на острове Окинава после переноса в район Хэноко.

    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    27 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Названо число уничтоженных армией Пакистана афганских военных

    Пакистанская армия ликвидировала 274 афганских военных и захватила 18 блокпостов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль, сообщили в Вооруженных силах страны.

    В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.

    Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    27 февраля 2026, 10:42 • Новости дня
    Вэнс исключил затяжную войну США на Ближнем Востоке

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность, что возможные удары по Ирану не приведут к затяжной войне Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, пишет Washington Post .

    Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что опасения по поводу затяжной войны США на Ближнем Востоке не оправданы, передает Washington Post.

    По его словам, президент Дональд Трамп рассматривает различные меры в отношении Ирана, в том числе военные удары, однако, по мнению Вэнса, даже если подобные действия состоятся, это не приведет к затяжному конфликту.

    В интервью изданию Вэнс отметил, что не знает, какое решение примет Трамп по Ирану. Он сообщил: «Возможности включают военные удары, чтобы убедиться, что Иран не получит ядерное оружие, или решение проблемы дипломатическим путем». Вэнс также подчеркнул, что даже более масштабные удары, чем бомбардировки ядерных объектов, не втянут США в долгосрочную войну.

    Вице-президент решительно отверг прогнозы некоторых экспертов о том, что американское вмешательство приведет к новому затяжному конфликту на Ближнем Востоке. По его словам, вероятность такого сценария полностью исключена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана предупредил о возможных ударах по базам США в регионе. Авианосец США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море. США направили десятки заправщиков и 50 истребителей на Ближний Восток.

    27 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Келин потребовал от Британии отказаться от ядерных планов для Киева

    Посол Келин заявил о недопустимости передачи Британией ядерного оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона выразила категорическое несогласие с возможными планами Британии по передаче ядерных вооружений Киеву, подчеркнув опасность подобного шага.

    Посол России в Британии Андрей Келин заявил о том, что Москва требует от британских властей отказаться от любых планов передачи ядерного оружия Киеву, если такие намерения существуют, пишут «Вести». Келин подчеркнул, что подобные действия означают выход конфликта на новый, ядерный уровень противостояния.

    «Мы требуем, чтобы англичане отказались от планов передачи ядерного оружия Украине, если такие планы у них имеются. Это конфронтация уже на ядерном уровне», – заявил Келин в комментарии информационной службе.

    Ранее Келин предупредил об опасности передачи Украине ядерных технологий с целью усиления позиций Киева на переговорах. А министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обострение риторики по ядерному оружию связано с разочарованием западных стран из-за отсутствия успехов в попытках добиться поражения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что ядерная риторика станет одной из главных тем на следующем этапе переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Напомним, 20 февраля служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    27 февраля 2026, 13:35 • Новости дня
    Песков сообщил о продолжении работы Дмитриева с США по экономике

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев участвует в российско-американской рабочей группе по вопросам экономического взаимодействия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Дмитрий Песков сообщил, что Кирилл Дмитриев продолжает свою работу в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, передает ТАСС.

    Он отметил, что речь идет о рабочей группе, занимающейся вопросами экономических и торговых отношений между Россией и США.

    Песков подчеркнул, что при появлении конкретных итогов работы группы общественность будет своевременно проинформирована. Он также уточнил, что информация о возможных контактах Дмитриева в Женеве с представителями США будет предоставлена, когда появятся результаты.

    В четверг спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев покинул отель Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    27 февраля 2026, 21:46 • Новости дня
    Трамп выразил готовность снять санкции с России после урегулирования на Украине

    Трамп выразил готовность снять санкции с России при урегулировании на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский президент выразил желание отменить санкции против России в случае достижения договоренности по украинскому конфликту.

    Соединённые Штаты готовы рассмотреть отмену санкций против России при условии достижения договорённости по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявил ТАСС американский лидер Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов на Южной лужайке Белого дома перед поездкой в Техас.

    «Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о возможности отмены рестрикций против Москвы и расширения торгово-экономических связей между двумя странами.

    При этом, Трамп подчеркнул, что его приоритетом остаётся скорейшее завершение конфликта на Украине. А снятие ограничений в отношении России возможно только при достижении соответствующих договорённостей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Трамп утвердил продление режима санкций против России на двенадцать месяцев в связи с ситуацией на Украине.

    До этого Совет безопасности России подготовил для США план с условием снятия санкций и перспективой совместного освоения арктических ресурсов. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что незаконные санкции США мешают налаживанию торгово-экономических отношений между странами.

    27 февраля 2026, 23:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ

    Зеленский признал, что боевой дух в ВСУ снизился

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский отметил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа, сообщает РИА «Новости».

    В интервью Sky News он заявил: «Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается».

    В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят насильственную мобилизацию, используя силу и забирая мужчин в микроавтобусах.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что число дезертиров из ВСУ может достигать миллиона человек, если учитывать официальные данные о четверти миллиона беглых и принимать во внимание занижение официальной статистики в два-три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в Вооруженных силах России после разочарования действиями киевских властей.

    Боевой дух и способность украинских военных держать оборону на краматорско-дружковском направлении ослабли по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр.

