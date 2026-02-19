Россия и Китай меняют план нападения США на Иран

Tекст: Андрей Резчиков

Американские военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу, 21 февраля. По данным источников CBS News, об этом президенту США Дональду Трампу высокопоставленные чиновники. Один из советников Трампа заявил в интервью Axios, что вероятность прямых ударов в ближайшие недели составляет 90%, так как президент США «теряет терпение» из-за отсутствия прогресса в переговорах.

Сам же Трамп в четверг заявил, что дает Ирану для заключения «значимой сделки» 10 дней – в противном случае со страной произойдут «плохие вещи». На этом фоне The New York Times пишет, что военные в Израиле ожидают удары США по Ирану в ближайшие дни.

По данным портала Ynet, Армия обороны Израиля, а также спасательные службы и командование тыла находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Там не исключают, что Тегеран запустит ракеты по израильской территории, даже если еврейское государство не будет участвовать в американских ударах.

В последнее время Пентагон активно перебрасывает на Ближний Восток и в Южную Европу крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln уже пересекла зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), в которую входит Иран. В регион доставлены эскадрильи истребителей F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler, F-35C и вертолетов MH-60R/S. Там же находятся несколько эсминцев класса Arleigh Burke с управляемыми ракетами на борту.

Авианосец USS Gerald R. Ford и сопровождающие его корабли, как ожидается, также направятся из Карибского моря на Ближний Восток. Кроме того, онлайн-системы отслеживания полетов показывают, что истребители F-22 Raptor, F-16 Fighting Falcon, самолеты-разведчики E-3 Sentry и разведывательный самолет U-2 Dragon Lady либо находятся в пути через Атлантику, либо недавно прибыли в Испанию и на Азорские острова, расположенные в Атлантическом океане.

Таким образом, по оценке западных экспертов, если атака произойдет, это будет не разовый удар по ядерным объектам, как это произошло в июне прошлого года, а массированная кампания, рассчитанная на несколько недель и направленная на уничтожение всей военной и ядерной инфраструктуры Ирана.

В Тегеране говорят о полной готовности к обороне и предупреждают, что удар спровоцирует полномасштабную региональную войну, в которую будут втянуты соседние страны, на территории которых находятся базы США. Тегеран неоднократно в качестве ударов возмездия наносил удары по американским объектам на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке и Катаре.

Попытки урегулировать ситуацию за столом переговоров пока не приносят заметного результата. На этой неделе в Женеве прошел новый раунд переговоров американской и иранской делегаций по ядерной программе. По их итогам вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что «Тегеран пока не готов признать некоторые из «красных линий» Трампа». Предыдущие встречи в Омане тоже не давали результатов. Позиции сторон остаются непримиримыми по вопросам обогащения урана и ракетной программы Тегерана.

На этом фоне Россия, Иран и Китай проводят в Ормузском проливе учения «Морской пояс безопасности – 2026». Помощник российского президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты» назвал маневры «актуальными». «Задействуем потенциал БРИКС, которому пора придать полноценное стратегическое морское измерение», – сказал он.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что эти учения были запланированы заранее и не связаны с недавней эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Он добавил, что Москва призывает все стороны, включая Тегеран, проявлять сдержанность и использовать политико-дипломатические методы урегулирования.

По мнению американского издания The War Zone, эти учения стали геополитическим сигналом, выходящим за рамки обычного сотрудничества, потому что присутствие российских и китайских кораблей создает стратегическое осложнение для американского военного планирования и подтверждает стремление трех стран к формированию многополярного миропорядка.

«Я не считаю, что это существенно увеличит вероятность конфликта с Россией и Китаем, но, вероятно, создаст дополнительные факторы, которые следует учитывать при планировании любых ударов по Ирану», – заявил TWZ Том Шугарт, старший научный сотрудник «Центра новой американской безопасности».

По оценке российских экспертов, ситуация вокруг возможного конфликта США и Ирана достигла критической точки и вероятность начала военных действий крайне высока.

«Совместные учения России, Китая и Ирана проходят в последние годы регулярно. Но на фоне угроз Вашингтона перейти к жестким мерам против Исламской республики маневры стали своеобразным политическим жестом поддержки Москвой и Пекином своего союзника», – отметил военный эксперт Юрий Лямин.

По его словам, присутствие российских и китайских морских подразделений в регионе действительно осложняет возможную операцию США и Израиля по ряду причин. «Во-первых, возникает риск случайного удара по военному кораблю России или Китая. Во-вторых, Москва и Пекин могут собрать информацию о действиях американской авианосной ударной группы, а также предупредить иранцев о начале атаки, что позволит Тегерану более качественно ее отразить», – рассуждает собеседник.

Впрочем, как оговорился эксперт, обмен разведданными возможен и вне рамок учений. «Отсюда третья причина «осложнения» планов Пентагона: если передавать информацию в оперативном режиме, она может использоваться в качестве целеуказания для, допустим, иранских противокорабельных ракет. Но это требует высокого уровня взаимодействия и политического решения», – добавил Лямин.

На этом фоне он упомянул работу самолетов НАТО в Черном море: они не участвуют в боевых действиях, но ведут постоянную разведку в пользу Украины. Как бы то ни было, по оценкам аналитика, вероятность начала военной кампании США при возможном участии Израиля крайне высока. Окончательное решение американские власти будут принимать, отталкиваясь от того, удастся ли им решить задачи в сжатые сроки, считает эксперт.

«Дело в том, что Трамп не хочет подходить к промежуточным выборам в Конгресс в состоянии конфликта на Ближнем Востоке. Поэтому ему нужна быстрая победоносная операция. Если Штаты перейдут к действиям, то Тегерану было бы выгоднее втянуть американцев в полноценную войну. Таким образом Исламская республика сможет добиться удовлетворительного для себя соглашения с Вашингтоном по целому комплексу вопросов – от ядерной программы до выстраивания ирано-американских отношений», – заключил Лямин.

«С учетом того, что Трамп концентрирует на Ближнем Востоке военные силы, вероятность удара по Ирану оценивается как достаточно высокая.

Израиль играет в этом крайне деструктивную роль, подталкивая Трампа начать операцию. Поэтому я оцениваю вероятность начала войны как 80%. И судя по тому, что уже практически решен вопрос об отправке в регион третьего американского авианосца, эти риски проявляются все отчетливее», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

По его словам, главная цель Трампа – не просто военная победа, а смена режима в Иране. «Смена власти в Тегеране – это способ военным путем демонтировать экономическую мощь Китая, поскольку Иран остается одним из ключевых партнеров Пекина в регионе. Обнуление китайских инвестиций и разрушение проекта «Один пояс – один путь» полностью соответствуют планам Вашингтона», – пояснил эксперт.

В этой связи первоочередная задача для Тегерана – обеспечить выживаемость высшего военно-политического руководства и отработать сценарии ведения боевых действий, чтобы не стать жертвой первого удара, добавил Коротченко.

Россия, которая сейчас проводит в Ормузском проливе плановые учения с Ираном и Китаем, не будет участвовать в блокировке акватории, полагает эксперт. «Проведение учений – это военно-политический жест. Но масштаб сил, которые США уже сосредоточили и планируют перебросить в регион, не оставляет сомнений: Трампа это не остановит. Получить же действительно ценную информацию о ходе возможной операции против Ирана можно, только если у нас будет целая рота разведчиков в ЦРУ», – иронизирует аналитик.

При этом, напоминает Коротченко, Трамп вынужден взвешивать политические риски. «Если кампания затянется, США получат неприемлемый ущерб. Затяжной конфликт с перекрытием Ормузского пролива, ударами иранских ракет по Израилю и американским базам – все это будет использовано против Трампа во внутриполитической борьбе. А для него главное – победа республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс», – резюмировал эксперт.