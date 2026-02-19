  • Новость часаСки-альпинист Филиппов завоевал первую медаль России на ОИ-2026
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай меняют план нападения США на Иран
    Объявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    Мединский доложил Путину о переговорах по Украине
    Дмитриев назвал фейковым вбросом информацию о сделке России и США на 12 трлн долларов
    Медведев: Чем дольше Зеленский у власти, тем меньше Украина
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    34 комментария
    19 февраля 2026, 19:30 • Новости дня

    Переговоры лидеров России и Мадагаскара завершились в Кремле

    Переговоры лидеров России и Мадагаскара завершились в Кремле спустя два с половиной часа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кремле прошла официальная встреча президентов России и Мадагаскара, в ходе которой обсуждались перспективы сотрудничества в гуманитарной, энергетической и образовательной сферах.

    Переговоры президента РФ Владимира Путина и временного президента Мадагаскара Микаэля Рандрианирины в Кремле продолжались около двух с половиной часов, передает ТАСС. В ходе встречи лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную и региональную повестку.

    Переговоры проходили в узком составе и в расширенном формате с участием делегаций обеих стран, сопровождаясь рабочим завтраком.

    Владимир Путин отметил, что правительство Мадагаскара предпринимает значимые шаги для улучшения ситуации в стране, и выразил уверенность в перспективах укрепления двусторонних политических связей. Он подчеркнул наличие широких направлений взаимодействия, включая сельское хозяйство, геологоразведку, энергетику, медицину и образование, а также готовность развивать гуманитарные связи и сотрудничество на международных площадках, в том числе в ООН.

    Микаэль Рандрианирина в ходе переговоров поблагодарил Россию за приглашение, подчеркнул важность поддержки в сложный для Мадагаскара период и выразил намерение развивать сотрудничество с Россией во всех обозначенных сферах, включая развитие инфраструктуры и военную сферу. Он заявил о готовности выйти на новый уровень партнерства с Россией и подчеркнул 55-летнюю историю взаимоотношений между странами.

    Ранее в Кремле Путин подчеркнул, что отношения с Мадагаскаром всегда отличались стабильностью и в следующем году отметят 55-летний юбилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рандрианирина прибыл в Россию с официальным визитом. Его инаугурация прошла в октябре прошлого года после отстранения прежнего президента.


    19 февраля 2026, 14:51 • Новости дня
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    @ общественное достояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с судьями судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов напомнил о высказывании императора Александра III.

    «Я бы в этой связи тоже вспомнил еще одного нашего монарха, императора Александра III, который как-то сказал: «Чего не сделаешь, из всего сделают высочайшее повеление», – сказал он, передает РИА «Новости».

    По словам Путина, это было сказано с иронией, но он подчеркнул, что постановления пленума Верховного суда и решения Конституционного суда должны иметь силу высочайшего повеления.

    В завершение встречи президент поблагодарил судей за их труд, особенно отметив сложный исторический период, который переживает страна.

    Ранее Путин заявил о невозможности замены судей технологиями.

    Он потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда.

    Комментарии (11)
    18 февраля 2026, 21:32 • Новости дня
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    Путин заявил о совместном праздновании с Кубой 100-летия Фиделя Кастро
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Куба планируют совместно отметить столетие со дня рождения Фиделя Кастро, сообщил президент РФ Владимир Путин.

    «В этом году мы будем отмечать 100-летие Фиделя Кастро. Будем делать это вместе», – заявил глава государства, передает ТАСС.

    Фидель Кастро известен как один из лидеров революционного движения на Кубе. Он возглавлял совет министров страны с 1959 по 2008 год. Он скончался в 2016 году.

    В среду Путин встретился в Кремле с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей.

    В мае прошлого году в зале святой Екатерины Большого Кремлевского дворца состоялась встреча между Путиным и главой Кубы Мигелем Диас-Канелем.

    Комментарии (9)
    19 февраля 2026, 18:08 • Видео
    Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:55 • Новости дня
    Путин поставил арктические регионы в пример по рождаемости

    Путин заявил о необходимости достичь коэффициента рождаемости 2,2 в России

    Tекст: Антон Антонов

    В арктических регионах зафиксирован коэффициент рождаемости 2,2, к этому должна стремиться вся Россия, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.

    «У нас ведь что, казалось бы, там, где тепло и приятно жить, там должна быть рождаемость повыше. А у нас арктические регионы дают рекордный показатель, арктические. Надо посмотреть», – приводит слова Путина РИА «Новости».

    Путин уточнил, что арктические регионы не всегда лидируют по другим социально-экономическим направлениям, однако именно там уже сейчас зафиксирован уровень рождаемости в 2,2, к которому должна стремиться вся страна в ближайшие десять лет. Он подчеркнул важность анализа опыта этих регионов для понимания факторов успеха и их дальнейшего распространения.

    Президент особое внимание уделил национальному рейтингу качества жизни и призвал использовать опыт лидеров по поддержке молодежи и многодетных семей. По его словам, лучшие региональные практики уже включены в программы повышения рождаемости в 19 субъектах федерации при участии АСИ, передает ТАСС.

    Путин отметил, что работодатели должны играть ключевую роль в демографической политике, предоставляя достойный доход, социальные гарантии и удобный график. Президент сообщил, что стандарт общественного капитала бизнеса теперь будет учитывать число маленьких детей у сотрудников, и этот документ уже утвержден правительством.

    Глава государства также подчеркнул значимость корпоративного спорта и развития физической культуры в решении демографических задач, отметив успешные примеры подобных инициатив в российских компаниях и выразив надежду, что этот вопрос будет подробно обсужден на заседании.

    Путин предложил АСИ составлять рейтинг регионов по уровню рождаемости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. В декабре Путин констатировал, что предпринятые на сегодняшний день действия в демографической сфере не оказывают нужного эффекта.

    Комментарии (7)
    19 февраля 2026, 14:11 • Новости дня
    Путин потребовал жестко оценивать игнорирование решений Верховного суда

    Путин: Игнорирование решений пленума Верховного суда должно получать оценку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости строго соблюдать решения пленума Верховного суда.

    Глава государства выступил с этим заявлением на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьям решений пленума Верховного суда. По его словам, каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку.

    «Подчеркну, формирование единообразной судебной практики возможно только при неукоснительном исполнении судьями решений пленума Верховного суда. И каждый случай их игнорирования должен получать принципиальную оценку», – сказал он.

    Ранее Путин назвал вопрос комплектования судебного корпуса ключевым для России.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин объявил о намерении позвонить Набиуллиной 19 февраля

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной 19 февраля.

    Путин сообщил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина участвовала в нем, использовав видео-конференц-связь, так как находится в командировке, передает ТАСС.

    «Вы завтра возвращаетесь? – спросил у нее Путин, когда она завершила доклад. – Завтра созвонимся. Текущие вопросы пообсуждаем».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре президент Путин подчеркнул важность регулярного участия главы Центробанка в заседаниях правительства.

    В феврале Центробанк снизил ключевую ставку на 0,5% – до 15,5%. Пик роста цен в России, по словам Набиуллиной, пришелся на первые две недели января. Центробанк спрогнозировал исчерпание разовых факторов роста инфляции в начале 2026 года.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 21:10 • Новости дня
    Песков: Российская делегация доложит Путину о переговорах в Женеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Члены российской делегации, участвовавшие в переговорах по урегулированию ситуации на Украине в Женеве, доложат президенту России Владимиру Путину об итогах встречи при первой возможности, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Сразу при первой возможности будет доклад президенту», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Он воздержался от каких-либо оценок прошедших переговоров.

    В среду в Женеве прошел второй день трехсторонних переговоров по урегулированию ситуации на Украине с участием делегаций России, США и Украины.

    Глава российской делегации Владимир Мединский охарактеризовал переговоры как тяжелые и деловые. Он также объявил о скором проведении очередной встречи по урегулированию ситуации на Украине. Кроме того, Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве.

    В Киеве подтвердили отдельную встречу Мединского и главы украинской делегации Рустема Умерова в Женеве.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 14:15 • Новости дня
    Краснов призвал судей пресекать отмывание денег через экономические споры

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Судьям необходимо блокировать попытки легализации преступных доходов и захвата интеллектуальной собственности через фиктивные судебные процессы, заявил председатель Верховного суда Игорь Краснов на совещании с участием президента Владимира Путина.

    Недопустимо использование правосудия в незаконных целях, заявил Краснов, передает ТАСС.

    Он указал на попытки легализации средств через экономические разбирательства.

    «Хотел бы обратить внимание судов на необходимость пресечения имеющимися законными средствами попыток использовать рассмотрение экономических споров для реализации схем по отмыванию денег, иных противоправных практик, например, в сфере интеллектуальной собственности», – подчеркнул он.

    По словам Краснова, злоумышленники нередко дробят иски между разными судами ради получения противоречивых вердиктов. Судьям следует тщательнее проверять наличие параллельных споров через систему «Мой арбитр».

    Отдельно глава Верховного суда отметил сохранение тренда на гуманизацию уголовного наказания. В 2025 году реальные сроки получили лишь 26% осужденных, а альтернативные меры применили к 320 тыс. граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин назвал укрепление судов на исторических территориях ключевой задачей.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 01:21 • Новости дня
    Путин заявил об усилении России из-за новых вызовов

    Tекст: Антон Антонов

    Количество вызовов растет, но это способствует развитию и укреплению страны, заявил президент России Владимир Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.

    По словам Путина, сейчас работа Агентства стратегических инициатив особенно востребована, поскольку вызовов стало значительно больше, передает ТАСС.

    «Вызовов прибавилось. Но, как в таких случаях говорят в России, вот это именно и делает нас сильнее. И у нас получается», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин посетил московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 22:34 • Новости дня
    Путин приехал в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин прибыл в московскую штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив (АСИ), где проведет заседание наблюдательного совета организации.

    Владимир Путин прибыл в штаб-квартиру Агентства стратегических инициатив, где проведет заседание наблюдательного совета организации, выступив в качестве председателя. По традиции, встреча посвящена итогам деятельности АСИ за прошлый год и обсуждению перспектив на будущее.передает ТАСС.

    В ходе визита президент осмотрит выставку, где представлены наиболее значимые проекты агентства в ключевых направлениях. Также Владимир Путин пообщается с главой АСИ Светланой Чупшевой, обсудит текущие задачи агентства.

    Заседание совета в этот раз пройдет в очном формате: в прошлом году Путин участвовал в нем по видеосвязи. Визит президента совпал с 15-летием создания агентства, основанного по его инициативе в 2011 году.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:57 • Новости дня
    Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса

    Tекст: Антон Антонов

    Устраненные ранее бюрократические барьеры для бизнеса постоянно восстанавливаются и нарастают, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    Глава государства подчеркнул, что несмотря на уже многие предпринятые шаги по сокращению формальностей, особенно в ведущих регионах, эти препятствия со временем вновь появляются и усиливаются, сообщается на сайте Кремля.

    «Но, как ни странно, эти барьеры постоянно восстанавливаются и нарастают – это так же, как сокращение избыточного административного аппарата. Мы проходили это многократно: вроде бы пора сокращать – сократили, проходит немного времени – опа, здрасьте, опять всё сначала. Кстати, на это надо посмотреть и сегодня», – сказал он.

    Президент добавил, что вопрос снижения административных барьеров актуален как на федеральном, так и на региональном уровнях. Особое внимание он уделил необходимости ускорения строительных работ по восстановлению объектов культурного наследия, но уточнил, что это не должно наносить ущерба самим памятникам.

    Путин призвал вести диалог с предпринимательским сообществом, реализуя новое направление Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая была утверждена в конце прошлого года. Он подчеркнул, что приступить к реализации этой модели необходимо незамедлительно, а первые итоги планируется рассмотреть уже накануне Петербургского экономического форума.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:14 • Новости дня
    Путин призвал крупные компании в ручном режиме доводить наработки до регионов

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин попросил «Сбер» и другие ведущие компании в ручном режиме доводить до регионов свои успешные наработки, а также выступил с инициативой о запуске в 2026 году специального конкурса для лучших технологических брендов.

    «Я просил бы «Сбер» и другие наши ведущие компании в буквальном смысле в ручном режиме доводить до регионов и муниципалитетов свои успешные наработки, помогать с их внедрением в практическом плане», – сказал Путин.

    Он подчеркнул, что бизнес реализует множество социальных, экологических и технологических проектов, а платформа «Смартека» Агентства стратегических инициатив может служить положительным примером такого подхода, передает ТАСС.

    Путин предложил в 2026 году провести в России конкурс для лучших технологических брендов, чтобы они могли создать себе имя и сделать известными свои продукты.

    Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 00:42 • Новости дня
    Путин: Россия будет способствовать переезду в страну талантливых иностранцев

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет способствовать переезду в страну иностранных специалистов с востребованными профессиями и знаниями, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

    «Наряду с продвижением наших талантов будем оказывать содействие в переезде в Россию и иностранных граждан. Эту работу мы уже начали в отношении людей, которые разделяют традиционные ценности – российские, нашу культуру, обычаи», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

    С апреля специалисты, представляющие особый интерес для страны, смогут обратиться за поддержкой в специальную уполномоченную организацию, которую учредит Агентство стратегических инициатив.

    МВД будет решать вопросы правового статуса таких граждан. По вопросам реализации соответствующего указа, подписанного в декабре, планируется отдельное совещание.

    Программа будет нацелена на людей, которые обладают особо востребованными профессиями, знаниями и способностями внести значимый вклад в развитие российской экономики, спорта, творческих индустрий, культурно-гуманитарной сферы и науки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2024 года вступил в силу указ президента № 702, который призван помочь импатриантам – иностранцам, которые не разделяют политику навязывания деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Таким людям в России указ позволяет получать РВП (разрешение на временное проживание) без учета квот, подтверждения знания основ законодательства России и владения русским языком.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 23:32 • Новости дня
    Путин призвал поощрять лидеров рейтингов регионов

    Tекст: Антон Антонов

    На выставке Агентства стратегических инициатив президент России Владимир Путин заявил о важности поощрения лидеров рейтингов регионов по различным направлениям, он призвал помогать им распространять лучшие практики.

    Рейтинг качества жизни формируется АСИ с 2021 года. Рейтинг содержит данные региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели, собираемые при помощи инструментов геоаналитики, передает ТАСС.

    «Рейтинг показывает, кто лучше продвигается», – заявил замглавы администрации президента Максим Орешкин, участвовавший в осмотре выставки. «А кто быстрее внедряет, тот что получает?» – поинтересовался Путин. «По крайней мере в рейтинг попадает, само собой, – нашелся Орешкин. – Но у него эффекты экономические».

    «Надо бы посчитать экономический эффект, и помогать надо добиваться максимального эффекта», – поручил глава государства. «Как раз АСИ и занимается тем, что лучшие практики внедряет», – заверил замглавы президентской администрации.

    По итогам 2025 года лидерами пятого рейтинга качества жизни АСИ стали Москва, Петербург и Тюменская область, передает РИА «Новости».

    В первую пятерку также вошли Республика Татарстан и Сахалинская область. Указывается, что при составлении рейтинга учитывались не только статистические показатели, но и мнения почти 345 тыс. опрошенных, включая молодежь, многодетные семьи и людей с инвалидностью.

    В первую 20-ку рейтинга также вошли ХМАО – Югра, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Тульская область, Севастополь, Белгородская область, Калужская область, Чеченская Республика, Краснодарский край, Липецкая область, Свердловская и Челябинская области, Крым.

    Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева попросила Путина дать поручение о разработке региональных дорожных карт для улучшения качества жизни граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин прибыл в московскую штаб-квартиру АСИ, где провел заседание наблюдательного совета организации. Президент осмотрел в штаб-квартире организации выставку, посвященную комплексному подходу АСИ к работе с регионами.

    Комментарии (0)
    19 февраля 2026, 04:53 • Новости дня
    Набиуллина подчеркнула абсолютную устойчивость банковской системы России

    Tекст: Антон Антонов

    Банковская система России абсолютно устойчива, а у кредитных организаций достаточно капитала для наращивания кредитования экономики и реструктуризации кредитов, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

    «У банков – мы это отслеживаем – достаточно капитала и чтобы реструктурировать кредиты, и чтобы наращивать дополнительно кредиты для экономики. Это важно. И мы смотрим и за резервированием, за достаточностью капитала. Банковская система абсолютно устойчива, все риски учтены», – приводит слова Набиуллиной ТАСС.

    Глава Банка России добавила, что регулятор ведет мониторинг более 30 крупнейших банков страны. За октябрь-декабрь было оформлено 9,5 тыс. кредитных каникул на сумму 51 млрд рублей, а в январе года предварительные данные показывают еще 2,5 тыс. кредитных каникул на 10 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    По словам Набиуллиной, общий объем реструктуризации по кредитам для малого и среднего бизнеса значительно превышает приведенные цифры, поскольку банки предлагают собственные программы помощи заемщикам. С октября по декабрь года по этим программам было реструктурировано кредитов на сумму 446 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин сообщил о планах созвониться с главой Центробанка 19 февраля. Путин заявил об этом во время совещания с членами правительства. Набиуллина приняла участие в совещании по видеосвязи, находясь в командировке.

    Комментарии (2)
    18 февраля 2026, 20:24 • Новости дня
    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина

    Путин указал на задержку создания цифрового профиля здоровья гражданина в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства отметил, что в стране до сих пор не создан цифровой профиль здоровья гражданина.

    Президент напомнил о прежних договоренностях по формированию этой системы, передает ТАСС.

    «Мы договаривались еще давно сформировать так называемый профиль здоровья гражданина. Но, к сожалению, пока он не сделан. Надо подумать», – сказал он.

    Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.

    Он призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов, а также заявил о необходимости внедрения цифровых технологий в медицине.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названа причина обрушения крыши завода в Липецкой области
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    Депутаты Госдумы поспорили из-за обидного прозвища
    Москвички назвали «ред-флаги» для мужчин в возрасте 30+
    Снегопад вызвал рост числа жалоб на собачьи экскременты на тротуарах Нью-Йорка
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский пытается сменить власть в Венгрии

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил власти Украины в попытке вмешаться в венгерские выборы. Прямо говоря, в Киеве буквально мечтают сменить власть в этой стране. И скоро эти мечты, возможно, осуществятся.

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации