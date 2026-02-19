В Калуге скончался известный ученый-космист Лыткин

В Калуге скончался известный ученый-космист Владимир Лыткин

Tекст: Денис Тельманов

О кончине Владимира Лыткина сообщило министерство образования Калужской области, передает РИА «Новости».

Лыткин был доктором философских наук, заведующим кафедрой философии, культурологии и социологии Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

Владимир Лыткин родился в 1959 году, окончил исторический факультет КГПИ имени К.Э. Циолковского, связав с этим учебным заведением всю свою профессиональную жизнь.

Он активно занимался научными исследованиями в области философии и космонавтики, уделяя особое внимание изучению наследия и взглядов Константина Циолковского.

Ученый был членом комиссии по разработке научного наследия Циолковского при президиуме РАН и выступал идейным вдохновителем международных научных чтений памяти Циолковского, а также соорганизатором конференции «У истоков российской государственности».

Его научные достижения отмечены на федеральном уровне, а публикации известны за пределами России.

В министерстве отметили, что Лыткин посвятил много времени просветительской деятельности и поддержке молодых ученых. На его счету более 100 научных публикаций, в том числе в международных изданиях.

