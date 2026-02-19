Преступная группа по продаже украинских детей «заработала» 100 тыс. долларов

Tекст: Вера Басилая

По информации, опубликованной в Telegram-канале украинского офиса генпрокурора, преступная группа занималась вывозом детей-сирот с Украины для передачи на усыновление иностранцам, передает РИА «Новости».

Руководитель Одесской областной прокуратуры Андрей Сваток рассказал, что участники схемы пытались незаконно переправить 25 детей, из которых 13 были доставлены в иностранную страну.

«Только по счетам по платежным системам зафиксирована передача более 100 тыс. долларов», – заявил Сваток. В преступную группу входили две женщины в возрасте 39 и 47 лет, а также 49-летний основатель организации, действовавший из-за границы, к ним присоединились 15 перевозчиков.

Согласно данным ведомства, использовалась сеть фиктивных опекунов, которых оформляли как крестных, и дети встречались с ними впервые. Дети выезжали за границу под видом отдыха и оздоровления, а перед поездками их инструктировали по поводу общения с официальными органами.

В ходе расследования проведено около 100 обысков на территории пяти областей и Киева, изъято 80 тыс. долларов, документы, фотографии детей и автомобили. В январе обвинения предъявлены 30 фиктивным опекунам, им грозит до 15 лет лишения свободы.

Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров сообщал, что под «крышей» СБУ действует канал вывоза детей в Британию, где они могут попасть к высокопоставленным педофилам.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские деятели при поддержке европейцев организовали бизнес по торговле детьми.

Сообщалось, что более 500 детей, которых эвакуировали весной 2022 года из интернатов Днепропетровской области на Украине в Турцию, подвергались насилию.