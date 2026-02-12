  • Новость часаВ Нигере объявили о начале войны с Францией
    12 февраля 2026, 19:15 • В мире

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас

    Выборы на Украине подорвут могущество Каллас
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Проведение выборов на Украине в условиях боевых действий «определенно не является хорошим решением». Так глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала сообщения СМИ о том, что в Киеве якобы начали планировать электоральные процессы после требования США провести голосование до 15 мая. Когда же на Украине все-таки состоятся выборы и почему Каллас выступает против их проведения?

    Глава евродипломатии Кая Каллас отвергла возможность проведения выборов на Украине до окончания боевых действий, сообщает дипломатическая служба ЕС. «Выборы – это внутренняя борьба между различными группировками. А когда на вас нападают извне, вы просто не можете провести кампанию», – сказала она.

    «Я думаю, проведение выборов в то время, когда конфликт все еще продолжается, определенно не является хорошим решением», – добавила Каллас. Примечательно, что ранее глава евродипломатии также заявляла, что обнародует список требований к Москве по урегулированию конфликта на Украине. В ответ на это официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что Брюссель умышленно выдвигает нереалистичные требования.

    «Намерение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности подготовить набор условий, как она сказала, к Москве, без которых ЕС не поддержит мир на Украине – вы только вдумайтесь. Вообще-то нормальные люди должны поддерживать мир в любом случае, в качестве основной цели, задачи», – пояснила Захарова.

    Ранее газета Financial Times писала, что Зеленский 24 февраля может объявить о планах проведения президентских выборов и референдума по мирному соглашению. Источники издания отмечали, что оба голосования должны состояться до 15 мая. В противном случае Украина лишится гарантий безопасности США.

    Однако сам Зеленский позже опроверг эти сообщения. «Вопросы выборов поднимают те или иные партнеры. Украина сама этот вопрос никогда не поднимала. Но, безусловно, мы готовы к выборам. Это очень просто сделать: обеспечьте прекращение огня – и будут выборы», – сказал он.

    О необходимости проведения выборов на Украине не раз говорили российские власти и президент США Дональд Трамп. Он называл Зеленского «диктатором без выборов» и обвинял в желании затягивать конфликт ради собственной выгоды. Однако, как отмечают эксперты, США и Евросоюз, переживающие и без того непростой период в отношениях, вновь разошлись во взглядах по этому вопросу.

    «Во многих европейских столицах по-прежнему придерживаются позиции Бориса Джонсона от весны 2022 года: якобы у Украины есть шанс победить в конфликте. Трамп видит ситуацию иначе, и это не может не волновать Берлин, Брюссель и Лондон. Тем более что Эммануэль Макрон явно стал поддерживать американскую линию и выступил за возобновление диалога с Москвой», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что

    Каллас относится к крылу так называемых ястребов в Европе, поэтому ее выступление немаловажно, поскольку она говорит за Еврокомиссию.

    Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь назвал заявление еврочиновницы «чистой воды вмешательством в дела другого государства».

    «Действия Каллас напрямую противоречат международно признанным правовым нормам, – пояснил он. – Ирония заключается в том, что Брюссель сам любит безосновательно обвинять Россию и другие крупные страны в якобы нарушении европейского суверенитета. Вместе с тем высокопоставленный дипломат Евросоюза находит уместным лезть не в свои дела, комментируя украинские электоральные процессы».

    Эксперты выделяют несколько причин, почему Каллас выступает против выборов на Украине. Во-первых, в Брюсселе стремятся выиграть время. «Стратегия европейских политиков сводится к тому, что им нужно «пересидеть» Трампа», – напомнил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру». Они считают, что

    Киев на ближайшем горизонте должен продержаться до лета,

    когда президент США окажется втянутым во внутриамериканскую повестку в связи с выборами в Конгресс – и ему будет не до украинского кризиса. Другими словами, заявление Каллас – это сигнал Зеленскому, чтобы он не уступал и не соглашался на выборы и референдум», – уточнил эксперт.

    Во-вторых, эстонка, как и другие сторонники продолжения и эскалации конфликта, боится поражения Зеленского. «Они понимают, что в случае честных, прозрачных выборов он или его ставленники с треском проиграют», – отметил Джабаров. Впрочем, добавляет Рар, в Европе опасаются даже не столько фиаско Зеленского, сколько появления ставленника США на посту украинского президента.

    Наконец, возражения Каллас против выборов связаны с переживаниями европейцев в связи с условиями урегулирования конфликта. «Брюссель из последних сил пытается предотвратить проигрыш Киева на поле боя, потому что сдача территорий России обернется для ЕС стратегической потерей. Европа на протяжении нескольких лет не жалела своих финансовых и военных средств для помощи Украине», – указал германский политолог.

    «Однако если новый лидер Украины прислушается к реальным запросам общества, он сделает все, чтобы подписать мирное соглашение.

    Это больно ударит по позициям руководства ЕС и, вероятно, приведет к отставке главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и самой Каллас. Европейские налогоплательщики не простят им сотни потраченных впустую миллиардов», – считает Джабаров.

    «Поэтому заявление еврочиновницы можно трактовать и как попытку, что называется, подстелить соломку руководству ЕС. Брюссель пытается заранее убедить общественность в том, что поражение Зеленского на потенциальных выборах якобы не соответствует запросам общества. Глава евродипломатии намекает, что кампания будет не честным волеизъявлением народа, а борьбой политических группировок», – подчеркнул парламентарий.

    Как бы то ни было, решать, когда состоятся выборы на Украине, будет точно не ЕС. По мнению Скачко, многое будет зависеть от позиции США. «Если администрация Трампа надавит на Киев, пригрозив лишить Украину разведданных и запретить Европе передавать американское оружие ВСУ, положение Зеленского окажется почти безвыходным», – детализировал политолог.

    Повлиять на мнение киевских властей относительно выборов могут также и ВС России.

    Как заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, электоральные процессы на Украине должны быть частью общих договоренностей в рамках урегулирования.

    После покушения на генерала Владимира Алексеева перспектива продолжения переговоров представляется туманной. Но даже если Москва отправит свою делегацию, ВС РФ все равно продолжат военным путем решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО, заключил Скачко.

