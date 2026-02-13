«Москвич» сертифицировал электромобиль 3e с отечественной батареей

Tекст: Дарья Григоренко

Согласно ОТТС, теперь покупатели «Москвич» 3е смогут выбрать между двумя литий-ионными батареями – китайской JAC или отечественной «Рэнера». Различие в характеристиках минимально: емкость составляет 187 и 180 ампер-часов, запас хода – 410 и 397 километров соответственно. Масса обеих батарей одинакова и составляет 435 килограммов, передает РИА «Новости».

Автомобиль с передним приводом весит 1765 килограммов, его длина – 4410 миллиметров, ширина – 1800, высота – 1660. Электродвигатель рассчитан на рабочее напряжение 242 вольта, а максимальная мощность в течение 30 минут составляет 50 киловатт, что эквивалентно 68 лошадиным силам.

Ранее сообщалось, что российский электромобиль «Атом» успешно завершил климатические испытания в Сургуте при температуре до минус 42 градусов Цельсия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «КамАЗ» представила членам совета директоров новые модели «Москвич» – М70 и М90.

В декабре завод «Москвич» приступил к выпуску кроссоверов М70 и М90 на новой платформе с турбированными двигателями и автоматической трансмиссией.