Гособвинение потребовало посадить Чичваркина на девять лет за фейки об армии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Прокурор затребовал для Чичваркина девять лет колонии общего режима, передает РИА «Новости».

Также его предлагается лишить права заниматься администрированием сайтов сроком на пять лет. Ему вменяется публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах и уклонение от обязанностей иностранного агента.

Согласно материалам дела, в июле 2024 года фигурант, находясь за границей, разместил публикацию с недостоверными сведениями. Речь идет о ложной информации касательно удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Кроме того, предприниматель опубликовал видеоролик без обязательной маркировки. Ранее он уже дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

В декабре суд в России назначил Чичваркину штраф в 50 тыс. руб. за повторное несоблюдение требований, предъявляемых к иноагентам.

До этого Росфинмониторинг внес бизнесмена в список террористов и экстремистов.

Мосгорсуд 17 сентября заочно арестовал Чичваркина.