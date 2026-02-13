Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.9 комментариев
Симоньян вышла на сцену без парика
Главный редактор RT Маргарита Симоньян вышла на церемонию вручения звания почетного гражданина Краснодара без парика.
Видео с церемонии Симоньян опубликовала в своем Telegram-канале. «Когда получаешь награду, всегда чувствуешь гордость и одновременно неловкость, потому что всегда кажется, что есть и более заслуженные люди, которых обошли вниманием», – написала она.
Симоньян призналась, что за свою жизнь получала множество наград, однако такого «пьянящего набора и объема чувств», как в этот раз, не испытывала никогда.
По словам Симоньян, решение городской думы и мэрии Краснодара сделать ее почетным гражданином стало для нее источником особой радости и ностальгии. Она отметила, что считает это событие одной из самых чистых и светлых радостей в своей жизни. В завершение Симоньян поблагодарила родной город за оказанную честь.
В октябре Симоньян сообщила о начале прохождения курса химиотерапии.