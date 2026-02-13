СБУ провела обыски в офисе «Киевтеплоэнерго»

Эксперт назвал обещанные Германией пять ракет для ПВО Украины демонстрацией немощи

Эксперт Анпилогов: Обещание Германии поставить Украине пять ракет PAC-3 демонстрирует немощь

Tекст: Анастасия Куликова

«Заявление министра обороны ФРГ выглядит абсолютно комично и демонстрирует всю немощь блока НАТО», – считает военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил о проблемах западной системы ПВО. «Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», – отметил собеседник.

«Чтобы сбить последние, используются ракеты PAC-3. Это высотные перехватчики с большой скоростью и хорошей маневренностью. Но их применение не гарантирует сбитие оперативно-тактических ракет комплекса «Искандер» или гиперзвуковых «Кинжалов», не говоря уже о «Цирконах» или «Ониксах», – добавил аналитик.

По его словам, масса целей становится для ЗРК Patriot фактически «экзаменом, который они проваливают». «Но даже если комплексу и удается сбить ракету, то на каждую затрачивается по две–три PAC-3», – заметил Анпилогов. Вторая проблема – производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600–700 штук в год», – пояснил эксперт.

«Если в каждом ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер», посчитайте, сколько перехватчиков получается за год», – призвал специалист. Он также указал на потребности других стран, в том числе Израиля, в ракетах для ЗРК Patriot. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», – сказал Анпилогов.

Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, пакет «30+5» перехватчиков для Patriot выглядит не усилением, а попыткой удержать украинскую ПВО от окончательного «обнуления» на ближайшие недели. «Украинские Patriot уже сталкивались с ситуацией, когда пусковые просто пустые – не по политическим заявлениям, а по факту, под ударами российских ракет по энергетике», – напомнил он.

«Оценки самих западных структур и профильных изданий: Украине нужно более 60 PAC–3 в месяц только для того, чтобы закрывать текущий темп ударов, тогда как производство ограничено. И за эти же ракеты конкурируют и другие нуждающиеся», – написал Коц в своем Telegram-канале. Военкор подчеркивает: 35 ракет на выходе из «Рамштайна» – это не про стратегическое насыщение, а про латание дыр.

«Один–два серьезных удара, и от пакета остаются единицы. При этом европейцы рапортуют о почти 38 млрд долларов помощи. Цифра красивая, но на земле Киев вынужден выбирать, какое небо закрывать, а какое оставлять под удар», – детализировал он. По его оценкам, для России это окно возможностей: «комбинированные массированные удары продолжают выбивать энергетическую и военную инфраструктуру, заставляя расходовать дорогие перехватчики по максимально неудобному для Киева сценарию».

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия поставит Украине еще пять ракет PAC-3, если другие страны пожертвуют Киеву в общей сложности 30 таких комплексов. «Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней, и счет идет на дни, а не на недели или месяцы. У нас ряд анонсов не все еще утверждены, но я очень оптимистичен в том, что мы достигнем цели «30 плюс 5», – сказал он на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих».

Министр также сообщил, что Берлин компенсирует деньгами Украине отсутствие поставок вооружения, если исчерпает собственные запасы. «Мы должны проверить собственные запасы на предмет того, что мы можем сделать, и если там не осталось того, что можно передать Украине, то нам нужно будет отдавать деньгами, как мы сделали в прошлом году», – отметил Писториус.

Он напомнил, что Киеву в этом году «необходимо не менее 60 млрд от союзников для самообороны». Министр уточнил, что на прошлой неделе вместе с британским коллегой Джоном Хили, министром обороны Украины Михаилом Федоровым и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте направили письмо партнерам, в котором призвали все страны контактной группы по Украине оказать дополнительную поддержку.

В январе Владимир Зеленский заявлял о договоренности с президентом США Дональдом Трампом по поставкам пакета ракет PAC-3 для систем Patriot. Однако через некоторое время он пожаловался, что поставка таких ракет задерживается, поскольку Европа не оплачивает транш.