Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.
Орбан обратился к Зеленскому с просьбой «не донимать» Венгрию
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.
Орбан в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) подчеркнул, что Венгрия входит как в НАТО, так и в ЕС, без поддержки которых «Украина давно бы развалилась». «Президент Зеленский, при всем уважении, хватит донимать нас», – заявил Орбан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на фоне заявлений Киева о проникновении венгерских беспилотников на Украину заявил, что Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии». Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.