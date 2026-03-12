Посол Джалали: Иран вынужден отвечать на атаки со стороны арабских стран

Tекст: Дарья Григоренко

Джалали на пресс-конференции, посвященной Международному дню Аль-Кудса, в пресс-центре МИА «Россия сегодня» подчеркнул: «С арабскими и исламскими странами мы не воюем, они наши братья, мы так считаем, …мы будем уничтожать ту точку, откуда получили удар», передает РИА «Новости».

Он отметил, что подобные действия носят вынужденный характер, поскольку Иран защищает свои интересы и безопасность.

Также Джалали предупредил арабские страны Персидского залива об опасности сотрудничества с Израилем. По его словам, Израиль не стремится к миру и безопасности на Ближнем Востоке, а наоборот, провоцирует кровопролитие и стремится к захвату новых территорий. Иранский дипломат считает, что арабские страны могут стать следующей целью Израиля и призвал их быть осторожнее в политике партнерства с Тель-Авивом.

Ранее власти Ирана призвали страны Персидского залива указать убежища американских и израильских военных, заявив, что это нужно для предотвращения жертв среди мирных жителей.

7 марта председатель Меджлиса (парламент) Ирана Мохаммад Багер Галибаф сообщил, что удар по предприятию на острове Кешм нанесли с использованием военной инфраструктуры сопредельного государства.