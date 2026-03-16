  • Новость часаАмериканист: Угрозы Трампа не заставят членов НАТО отправить корабли в Ормузский пролив
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Иран держит в запасе козырь против США
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Трамп пригрозил странам НАТО за отказ помочь в Ормузском проливе
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Британия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Страны ЕС стали расходовать запасы газа с прошлых лет
    Граждане Казахстана высказались за изменение конституции
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    0 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    12 комментариев
    16 марта 2026, 12:28 • Новости дня

    Удары США и Израиля унесли жизни 503 жителей Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ударов США и Израиля по провинции Тегеран погибли 503 человека, в том числе 12 детей, ранены около 5,7 тыс. жителей.

    Медицинские службы иранской столицы зафиксировали гибель 503 человек в результате ударов по провинции Тегеран. Глава местного управления скорой помощи Мохаммад Эсмаил Таваколли уточнил, что ранения получили 5,7 тыс. жителей, передает ТАСС.

    «До сегодняшнего дня у нас было 5,7 тыс. пострадавших и 503 погибших в результате военных событий, большая часть из которых – мирные жители. К сожалению, среди погибших 12 детей в возрасте от двух месяцев до 12 лет», – приводит слова чиновника канал SNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, массированные атаки на иранскую столицу привели к уничтожению 22 станций скорой помощи.

    Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила о гибели более 200 женщин и несовершеннолетних.

    Постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил о 1332 жертвах среди мирного населения.

    15 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Военный эксперт: Конфликт с Ираном подсветил проблемы флота США

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Просьба Штатов подсвечивает и проблемы американского флота. Америка обладает большим количеством мощных и дорогостоящих кораблей. Однако Иран наносит по ним удары с помощью беспилотников», – рассказывает военный эксперт Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Дроны дешевы, их много, а профессиональных пилотов БПЛА у Тегерана хватает. Соответственно, США столкнулись с ситуацией, когда Исламская республика способна пустить ко дну их самые мощные орудия при помощи двух-трех копеечных устройств. Медийный эффект от потери авианосца, таким образом, значительно бы навредил репутации Штатов», – считает собеседник.

    «Чтобы быть объективным, добавлю: эта проблема не является эксклюзивной для Вашингтона. В начале СВО мы также сталкивались с необходимостью изменения подходов в рамках ведения боевых действий на море. Что касается США, то просьбу Трампа стоит рассматривать именно в медийном аспекте», – уточняет он.

    «Глава Белого дома надеется привлечь корабли других государств, чтобы именно они стали целью для иранских беспилотников. Насколько это осуществимо – непонятно. В конечном счете большой поддержкой конфликт Штатов и Ирана не пользуется даже среди государств коллективного Запада», – полагает эксперт.

    «Конечно, подобные заявления также наносят ущерб международному восприятию США как лидирующей военной силе. Но, видимо, в Америке считают, что это – необходимая жертва. Собрать коалицию хотя бы из нескольких союзных стран на сегодняшний день для Вашингтона более предпочтительно», – заключил Козюлин.

    Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии, пишет The Washington Post. «Персонального приглашения» оказать поддержку Штатам удостоились, в частности, Франция, Япония, Южная Корея, Британия и даже Китай.

    Как отметил Трамп, в настоящий момент США уже «уничтожили 100% военного потенциала Ирана», но Тегерану «ничего не стоит отправить дрон-другой, сбросить мину или выпустить ракету малой дальности где-то вдоль или внутри этого водного пути независимо от того, насколько сокрушительное поражение они потерпели».

    В соцсети TruthSocial глава Белого дома также подчеркнул, что пока Америка будет ожидать решения со стороны других государств, ее военные «продолжат нещадно бомбить береговую линию и постоянно расстреливать иранские лодки и корабли в воде». Свой пост Трамп завершил обещанием, что Ормузский пролив «так или иначе» в скором времени будет «открыт, безопасен и свободен».

    В следующем сообщении президент Штатов добавил, что США уже разгромили и «полностью уничтожили Иран» в экономическом, а также военном отношении. Тем не менее, по его оценке, страны, которые получают нефть через Ормузский пролив, «должны позаботиться об этом проходе». Впрочем, далеко не все государства согласны с предложением Вашингтона.

    Так, Норвегия отказалась направить собственные корабли на Ближний Восток. Как отметила Марита Хюндешхаген, министр обороны страны, ситуация в этом регионе остается тревожной и «очень серьезной». В связи с этим глава военного ведомства призвала стороны конфликта соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения противоречия.

    Комментарии (38)
    16 марта 2026, 03:17 • Новости дня
    Трамп пригрозил странам НАТО в случае отказа помочь в Ормузском проливе
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Если страны альянса не ответят на просьбу США помочь с безопасностью Ормузского пролива, НАТО ждут негативные последствия, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Если ответа не последует или если это будет отрицательный ответ, я думаю, это будет очень плохо для будущего НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    Президент США напомнил, что ранее Америка поддержала страны НАТО по вопросам Украины, несмотря на значительное расстояние между государствами и на то, что США «не обязаны были помогать им с Украиной».

    Трамп также выразил мнение, что Иран не представляет серьезной угрозы судоходству в Ормузском проливе после американской атаки, которая, по его словам, привела к уничтожению иранского флота, ВВС и систем ПРО. Он добавил, что Иран может лишь создать незначительные препятствия, заминировав воды пролива.

    Американский лидер сообщил, что США ведут переговоры примерно с семью странами по вопросу обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. По его словам, пока рано говорить, какие государства примут участие в этих мерах, поскольку переговоры продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности водной артерии.

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (17)
    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    Комментарии (3)
    15 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Иран обвинил Израиль в ударах под чужим флагом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских государствах с целью испортить их отношения с Тегераном, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

    Аракчи заявил, что Израиль может быть причастен к ударам по гражданской инфраструктуре в арабских странах, передает ТАСС. Он высказал мнение, что такие действия совершаются, чтобы испортить отношения арабских государств с Тегераном.

    В интервью изданию Al Araby Al Jadeed глава МИД Ирана заявил: «Израиль может стоять за атаками на гражданские объекты в арабских странах, чтобы испортить их отношения с Ираном».

    Аракчи также отдельно подчеркнул, что Иран наносил удары только по военным объектам США и не атаковал гражданские цели или жилые районы в арабских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дубае прогремели три взрыва. Дубайские отели получили поручение не выселять туристов из-за отмены рейсов. Министр обороны Италии переплатил втрое ради бегства из Дубая без семьи.

    Комментарии (6)
    15 марта 2026, 15:44 • Новости дня
    Иран заявил о военном сотрудничестве с Россией и Китаем
    @ Iranian Foreign Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Китай продолжают предоставлять Ирану военное сотрудничество, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

    Россия и Китай предоставляют Ирану разного рода помощь, включая военное сотрудничество, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Politico. По словам Аракчи, Россия и Китай являются стратегическими партнерами Тегерана в противостоянии с США и Израилем.

    Министр отметил: «У нас было тесное сотрудничество в прошлом, которое продолжается и сейчас, включая военное сотрудничество». Он также добавил, что Иран сохраняет хорошие отношения с обеими странами на политическом, экономическом и военном уровнях.

    Отдельно Аракчи прокомментировал ситуацию в Ормузском проливе, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти и газа. Он подчеркнул, что пролив закрыт только для судов и танкеров США, Израиля и их союзников, при этом для остальных судов проход остается открытым.

    Ранее президент США Дональд Трамп предположил, что президент России Владимир Путин мог бы «немного помогать» Ирану, отмечая при этом поддержку Вашингтоном Киева.

    В 2021 году Иран и Китай заключили 25-летний экономический договор, предусматривающий поставки иранской нефти в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва поддерживает регулярные рабочие контакты с иранским руководством и выражает готовность содействовать восстановлению мира в ближневосточном регионе.


    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 05:04 • Новости дня
    В Израиле показали видео падения кассетной бомбы рядом с людьми

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Камеры наблюдения зафиксировали момент взрыва кассетного снаряда в считаных метрах от прохожих в Тель-Авиве, запись обнародовали правоохранительные органы Израиля.

    ЧП произошло в ходе недавней атаки на центральную часть страны, обстрел проводился кассетными боеприпасами, указали полиции Израиля, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что на кадрах видны граждане, не спустившиеся в укрытие. Рядом с ними упал боеприпас, из-за чего трое мирных жителей получили легкие травмы.

    Ранее армия Израиля фиксировала запуск ракет из Ирана в направлении израильской территории. До этого израильский пилот заснял момент пролета боеголовок тяжелой ракеты с кассетной частью.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 21:33 • Новости дня
    TWZ: Израиль планирует продолжать войну с Ираном до Пасхи

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения войны против Ирана минимум три недели, несмотря на переговорные заявления.

    Военные действия между США, Израилем и Ираном могут продолжаться еще минимум три недели, сообщает The War Zone. Американский президент Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что пока не готов заключать соглашение с Тегераном: «Иран хочет заключить сделку, и я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хороши». Он добавил, что условия должны быть «очень твердыми», но конкретные требования раскрывать отказался, подчеркнув, что Иран должен полностью отказаться от ядерных амбиций.

    Израильские военные, по словам официального представителя Армии обороны Израиля Эффи Дефрина, планируют продолжать военную кампанию на территории Ирана как минимум до еврейской Пасхи (Песах, или еврейская Пасха, в 2026 году начинается вечером 1 апреля - прим. ВЗГЛЯД). Дефрин уточнил, что у израильской армии еще тысячи целей, а операция ведется в тесной координации с США и не связана строгими сроками: «Мы не работаем по секундомеру или расписанию, наша задача – серьезно ослабить иранский режим».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооруженных сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Комментарии (8)
    16 марта 2026, 10:11 • Новости дня
    TWZ: Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американские боевые суда, оснащенные оборудованием для поиска мин, неожиданно появились в порту Пенанг в Малайзии, оставив стратегически важный Ормузский пролив без необходимого прикрытия.

    Корабли USS Tulsa и USS Santa Barbara, предназначенные для траления мин, зашли в малайзийский порт, пишет The War Zone.

    Ранее эти суда базировались в Бахрейне и должны были заменять списанные тральщики типа Avenger для обеспечения безопасности судоходства.

    Передислокация произошла на фоне напряженности в Ормузском проливе, где существует высокий риск минирования вод со стороны Ирана. Теперь значительная часть американского противоминного потенциала находится за тысячи километров от зоны потенциального конфликта, хотя Пентагон заявлял о необходимости защиты водных путей.

    Причины отправки кораблей на восток не уточняются, однако эксперты указывают на технические сложности эксплуатации этих судов и их уязвимость. В материале приводится выдержка из военного брифинга: «LCS был спроектирован как многоцелевая платформа, и все эти другие задачи сокращают время для обретения мастерства в противоминной обороне».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские корабли прибрежной зоны Tulsa и Santa Barbara прибыли на базу в Бахрейне для замены устаревших тральщиков типа Avenger. Центральное командование ВС США уничтожило 16 иранских минных заградителей вблизи Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 16:00 • Новости дня
    Эксперт: Призыв Трампа к другим странам направить военные корабли к Ормузу – проявление слабости

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Конфликт с Ираном, по признанию многих экспертов, уже стал главной ошибкой США в новейшей истории. Текущее противостояние способствует значительному дипломатическому и военному ослаблению Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Дональд Трамп призвал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив.

    «Обращение Дональда Трампа к другим странам с просьбой направить собственные корабли в Ормузский пролив для защиты торговых судов от ударов со стороны Ирана рискует быть расценено как проявление слабости. В конечном счете восприятие США как безоговорочной военной мощи в международной политике долгое время сохранялось», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В этом плане особенно примечательным выглядит обращение Вашингтона к Пекину. Все-таки конкуренция за глобальное лидерство между этими игроками давно стало фактором масштабных процессов в мире. Обычно к явным соперникам за поддержкой не идут. Разумеется, дополнительных очков к репутации Штатов произошедшее не прибавит», – поясняет он.

    «Многие эксперты, в том числе и американские, уже назвали атаку против Ирана самой большой ошибкой в новейшей истории страны. В Белом доме понимают, что их действия большинство государств также восприняли без энтузиазма. Поэтому сейчас Вашингтон пытается вовлечь в конфликт дополнительные силы, чтобы «размазать» ответственность за происходящее», – акцентирует эксперт.

    «Впрочем, даже сторонники США в Европе не спешат «приобщаться» к конфликту на Ближнем Востоке. И это значимый признак продолжения «дробления» некогда единой позиции НАТО. Более того, государства ЕС начинают усматривать в происходящем еще одно подтверждение необходимости сосредоточения сил на выстраивании собственной оборонной политики», – полагает собеседник.

    «Разумеется, ситуация наводит на мысль: а будет ли Китай каким-либо образом пытаться сыграть на проявившейся слабости Штатов? На мой взгляд, Пекин не станет форсировать события и продолжит придерживаться уже избранной тактики «осознанного дистанцирования». КНР не хочет обострять диалог с США», – поясняет он.

    «Кроме того, сформированный Китаем экономический фундамент позволяет республике «пересидеть» кризисные времена в состоянии относительного благополучия. Так же, думаю, поступит и Россия. Ни Москва, ни Пекин не желают наращивать конфронтацию с Вашингтоном ради достижения сиюминутных выгод», – заключил Ткаченко.

    Комментарии (5)
    15 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило затягивание войны с Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики США Крис Райт допустил, что конфликт с Ираном может продлиться еще несколько недель.

    Военный конфликт с Ираном может продолжаться ещё несколько недель, заявил министр энергетики США Крис Райт, передает Bloomberg. По его словам, Соединённые Штаты и Израиль намерены полностью уничтожить военный потенциал Ирана, несмотря на рост цен на нефть и бензин, который испытывают американцы в год промежуточных выборов.

    В эфире телеканала ABC Райт отметил: «Я думаю, что этот конфликт, безусловно, завершится в ближайшие недели – возможно, даже раньше – и тогда мы увидим восстановление поставок и снижение цен». По итогам пятницы стоимость нефти превысила 103 доллара за баррель, поскольку Иран продолжает контролировать Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировых поставок нефти и аналогичный объём сжиженного природного газа.

    Президент США Дональд Трамп в субботу призвал другие страны, в том числе Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Британию, направить военные корабли для обеспечения безопасности пролива. Однако представитель правящей партии Японии заявил, что отправка японских военных кораблей в регион для сопровождения танкеров будет сопряжена с большими трудностями.

    Райт уточнил, что уже ведёт переговоры с государствами, которых упоминал Трамп, но подробностей не раскрыл. На телеканале NBC он выразил уверенность, что США получают поддержку других стран для достижения своих целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование вооружённых сил Ирана заявило, что инициатива в конфликте на Ближнем Востоке сейчас полностью принадлежит Тегерану, а США больше не могут гарантировать безопасность региона.

    Комментарии (0)
    15 марта 2026, 14:50 • Новости дня
    @ BigStuart/wikipedia.org

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, заявила представитель норвежского Минобороны Марита Хюндешхаген на фоне призыва президента США Дональда Трампа к ряду стран сделать это.

    Как заявила Хюндешхаген, Норвегия не планирует отправлять свои военные корабли в Ормузский пролив, передает РИА «Новости». По ее словам, сейчас у страны нет соответствующих планов, несмотря на призыв президента США Дональда Трампа к ряду государств усилить военное присутствие в регионе.

    Хюндешхаген подчеркнула, что ситуация на Ближнем Востоке остается «очень серьезной и тревожной». Она призвала все стороны соблюдать международное право, защищать гражданское население и искать дипломатические пути разрешения конфликта.

    Обстановка в Ормузском проливе обострилась на фоне эскалации вокруг Ирана. Это привело к фактической блокировке одного из важнейших маршрутов поставки нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что негативно сказалось на объемах экспорта и добычи энергоресурсов в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп призвал другие страны направить военные корабли для открытия Ормузского пролива. Иранский дипломат Аббас Аракчи заявил, что пролив будет закрыт только для судов США и Израиля. Япония отказалась помогать в разминировании Ормузского пролива.

    Комментарии (11)
    16 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    @ ANDY RAIN/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава британского правительства Кир Стармер решил не посылать военные суда для восстановления навигации в Ормузском проливе, пишут СМИ.

    Отказ Лондона выполнить просьбу президента США Дональда Трампа способен усугубить разногласия между лидерами двух стран, передает ТАСС со ссылкой на Telegraph.

    Вместо крупных судов Минобороны Британии рассматривает вариант отправки поисковых дронов. Министр энергетической безопасности Эд Милибэнд в телеэфире подтвердил, что власти действительно обсуждают подобную инициативу.

    Напомним, Трамп призывал мировое сообщество направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности. Глава Белого дома грозил странам НАТО негативными последствиями в случае отказа помочь Вашингтону в этом регионе.

    При этом он сообщал Стармеру об утрате актуальности британской поддержки в конфликте с Ираном.

    Комментарии (5)
    16 марта 2026, 11:02 • Новости дня
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра

    @ Altaf Qadri/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В эмирате Эль-Фуджайра полностью остановлена погрузка нефти в одноимённом порту после атаки дронов, приведшей к пожару в нефтепромышленной зоне.

    Экспортные операции в гавани Фуджайра приостановлены после инцидента с безопасностью, сообщает агентство Reuters со ссылкой на торговые источники. Решение о прекращении налива сырья принято на фоне поступивших данных об угрозе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в порту Фуджейры возник пожар после падения обломков сбитого беспилотника.

    Ранее в районе международного аэропорта Дубая БПЛА повредил резервуар с топливом.


    Комментарии (0)
    16 марта 2026, 11:16 • Новости дня
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночной атаки на тегеранский аэропорт Мехрабад уничтожен правительственный самолет, которым пользовались аятолла Али Хаменеи и другие представители высшего руководства Ирана, заявила пресс-служба израильской армии.

    Пресс-служба армии еврейского государства заявила о ликвидации воздушного судна иранского лидера, передает ТАСС. Согласно сообщению, атака на воздушную гавань произошла в ночь на понедельник.

    Военные подчеркнули: «Это был точечный удар по правительственному самолету». По версии Тель-Авива, уничтоженным бортом пользовался аятолла Али Хаменеи и другие руководители высокого ранга.

    Ранее армия Израиля уже четыре раза отчитывалась об ударах по аэропорту Мехрабад. Тогда целями назывались радиолокационные станции, системы ПВО и военные самолеты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США объявил награду за сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Армия обороны Израиля ранее заявила о нанесении удара по иранскому ядерному центру «Талеган».

    Израильская авиация атаковала командные центры вооруженных сил исламской республики в Тегеране и Тебризе.

    Комментарии (2)
    15 марта 2026, 16:38 • Новости дня
    Bloomberg: Проблемы с ПО F-35 сорвали обновления для миссий над Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Пентагон столкнулся с серьезными затруднениями в обновлении программного обеспечения истребителей F-35, что негативно сказалось на боевых возможностях самолетов, сообщает Bloomberg.

    Попытки обновить программное обеспечение истребителей F-35 «застопорились», а новые боевые возможности не были внедрены в 2025 году, сообщает Bloomberg со ссылкой на ежегодный отчет испытательного управления Пентагона. При этом эти самолеты продолжают выполнять миссии над Ираном. В отчете говорится, что последнее обновление TR-3, предназначенное для таких заданий, «в основном было непригодно» большую часть прошлого года из-за «проблем со стабильностью, нехватки функциональности и выявленных недостатков».

    Самолеты Морской пехоты, участвующие в операциях с авианосца USS Abraham Lincoln, оснащены более ранней версией программного обеспечения TR-2. Обновления особенно важны для F-35, поскольку этот самолет представляет собой «летающий компьютер», в котором содержится более 20 млн строк кода. Ожидалось, что новые версии позволят использовать более продвинутое вооружение, улучшить целеуказание, связь с другими самолетами и наземными подразделениями, а также повысить кибербезопасность.

    Тем не менее, по состоянию на 30 сентября, обновления ПО, разрабатываемые Lockheed Martin для самой дорогой оружейной программы США, «по-прежнему сталкиваются с трудностями при создании надежного, полностью функционального программного обеспечения» для комплексных боевых испытаний до его установки. В отчете подчеркивается, что программа не демонстрирует улучшений в соблюдении графика разработки и тестирования, а процесс устранения недостатков и добавления новых возможностей фактически остановился.

    Также испытательное управление выразило обеспокоенность отсутствием полного тестирования кибербезопасности F-35: из девяти запланированных тестов в 2025 году было выполнено только три. Причиной стали сокращения персонала и другие приоритеты финансирования. Даже во время неполного тестирования были выявлены дополнительные недостатки.

    Обновление TR-3 должно увеличить вычислительную мощность F-35 в 37 раз и объем памяти в 20 раз по сравнению с текущими возможностями. США планируют закупить 2 470 самолетов ВВС, ВМС и корпуса морской пехоты по программе стоимостью более 2 трлн долларов, включая 485 млрд долларов на разработку и закупки и не менее 1,5 трлн долларов на эксплуатацию и поддержку в течение 77 лет. На данный момент американским военным уже поставлено 812 таких истребителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США не готовы к тому, что по интернету будут распространяться фотографии потопленных американских авианосцев, которые уничтожили иранские беспилотники. Именно поэтому Штаты хотят прикрыться кораблями иных государств.

    Комментарии (3)
    16 марта 2026, 02:41 • Новости дня
    Иран впервые применил ракету «Саджиль» в нынешнем конфликте с США и Израилем

    Tекст: Антон Антонов

    Иран впервые в нынешнем конфликте с США и Израилем задействовал стратегическую двухступенчатую ракету «Саджиль», сообщил Корпус стражей исламской революции.

    В сообщении отмечается, что в рамках 54-й волны ударов операции «Правдивое обещание 4» были применены сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр» с двухтонной боеголовкой, «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад», а также – впервые в этой операции – стратегическая ракета «Саджиль», передает РИА «Новости» со ссылкой на Гостелерадиокомпанию Ирана.

    По данным КСИР, удары были нанесены по центрам управления и принятия решений, связанным с воздушными операциями Израиля, инфраструктуре военной и оборонной промышленности, а также местам сбора израильских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это не первое применение ракеты «Саджиль» Ираном. В июне 2025 года Корпус стражей исламской революции сообщил, что при атаке на Израиль применена была двухступенчатая сверхтяжелая баллистическая ракета «Саджиль».

    На ваш взгляд
    Как США будут вести военные действия против Ирана дальше?




    Результаты


    Комментарии (0)
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации