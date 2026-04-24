Над югом Ливана сбили израильский беспилотник
Al Mayadeen: Над югом Ливана сбили израильский беспилотник
Израильский беспилотник был сбит над югом Ливана после пересечения воздушной границы страны, сообщил телеканал Al Mayadeen.
По данным Al Mayadeen, предположительно, речь идет о дроне Hermes 450, принадлежащем ВВС Израиля, передает ТАСС.
В сообщении подчеркивается, что летательный аппарат был поражен ракетой класса «земля – воздух», которую выпустили бойцы шиитской организации «Хезболла». После попадания ракеты дрон загорелся и потерял управление.
Аппарат рухнул на землю в районе Бурдж-эш-Шимали, расположенном в окрестностях города Тир.
Накануне армия Израиля ликвидировала бойца «Хезболлы» на юге Ливана. Кроме того, Израиль уничтожил ракетную установку в Ливане.
Напомним, 17 апреля начало действовать десятидневное перемирие в Ливане. Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на три недели не имеет смысла, если при этом продолжаются израильские атаки.