Трамп демонтирует американскую империю

По мере удаления от встречи в Анкоридже к американцам накапливается все больше вопросов. Главный из них: с Трампом вообще можно вести переговоры? Можно ли принимать на веру не только его слова, но также и заявления его команды?

«Старлинки» Илона Маска по-прежнему задействованы в украинской войне и являются важнейшим элементом системы оперативного управления ВСУ. В Киев недавно наведался директор Palantir Алекс Карп, в результате появились подтверждения, что продукт этой американской ИТ-компании активно применяется при атаках на различные объекты в глубине России. Украина весной получила огромную партию дешевых, но весьма эффективных американских беспилотников «Hornet» с ИИ на борту, созданных компанией бывшего гендиректора Google Эриком Шмидтом. И так далее.

Если еще и посмотреть на биографии трампистов, «всё с этими американцами становится ясно». Министр финансов Скотт Бессент начинал карьеру в структурах Сороса, и уже по одной этой причине должен быть отнесен к подозреваемым. Глава Госдепа Марко Рубио всегда называли атлантистом, он также может быть «подставным». И, наконец, свежий глава Федрезерва Кевин Уорш, бывший вице-президент и исполнительный директор Morgan Stanley, плоть от плоти Уолл-Стрит…

Может, действительно, все, включая и Стратегию национальной безопасности США, официально утвержденный и опубликованный документ, есть огромная кампания по дезинформации, хитрый план? Допустимо ли вообще доверять словам Трампа? Разумеется не тем словам, что предназначены широкой аудитории – там позиция меняется три раза на дню. Мы знаем примеры политиков, в том числе и отечественных, когда оратор и автор аналитических записок – будто две разные личности. Речь о том, стоит ли принимать за чистую монету то, что говорится им в ходе закрытых переговоров?

Вспомним интервью Владимира Путина Такеру Карлсону в феврале 2024 года. Журналист спросил российского президента, есть ли у него понимание, как устроена система принятия решений в США. Ответ: «Я не знаю. Америка сложная страна…» Карлсон своим вопросом намекал, что Байден не имеет реальной власти. Но, мол, если президентом станет какая-то волевая личность, все может измениться, новый глава государства возьмет быка за рога, наведет порядок. Президент Путин, что видно по ответу, от подачи Карлсона тогда уклонился.

Итак, личность пришла, но что с быком – взят ли за рога? Не только обыватели, но и некоторые эксперты, рассуждая о поведении американского президента, допускают ошибку. О нем пишут и говорят так, как будто это самодержец. Но у Трампа никогда не было столько власти, сколько ему иной раз приписывают. Собственно, ни у одного американского президента ее не было.

Еще при создании Штатов в конце XVIII века как базовый принцип была взята так называемая «система сдержек и противовесов» – в полном соответствии со столь чтимым отцами-основателями Монтескье. Принцип разделения властей, заложенный в фундамент, предполагает, что, если одну из ветвей заносит – обычно исполнительную, но может и законодательную, и судебную – у других должны быть механизмы, связывающие по рукам и ногам вышедшую из берегов ветвь. А уж неформальных способов не дать работать и вовсе не счесть.

Американские президенты любят, конечно, изображать из себя властелинов мира, это целый жанр. Обычно это риторическое нагромождение общих фраз о демократии, свободе и т.п., в них совершенно не за что зацепиться. Подобные спектакли любил давать, например, актер Рональд Рейган – «империя зла», все в этом роде. Второй тип выступлений насыщен конкретикой чуть больше. Внешне все выглядит так, будто механизмы власти подчиняются воле президента. Массам так проще воспринимать реальность. В реальности, если видно какое-то подобие ясности, это означает, что текст согласован как минимум с верхушкой одной из партий в Конгрессе, от которой докладчик шел на выборы. В годы, когда республиканскую партию трудно было отличить от демократической, президенты утрясали декларируемую позицию с еще более широким кругом лиц.

Итак, американский президент – это не суверен, после ознакомления с мнением которого все мгновенно берут под козырек и бегут исполнять. Первый срок Трампа тому доказательство. Он тогда самовыбрался и начал своевольничать. Сам по себе этот эксцесс уже свидетельствует о жестоком кризисе. Система тогда по большей части президента игнорировала, саботировала, топила в болоте бюрократии. Четырехлетие стало своего рода паузой. За время паузы, кстати, все многочисленные проблемы усугубились и окончательно завязались в гордиев узел. Даже если в первый свой срок Трамп пришел разгребать авгиевы конюшни, его избрание привело к обратному результату.

В те годы с хромой уткой разговаривать точно было бессмысленно – Трамп не мог выполнить ни одного обещания. Второй срок иной. На сей раз за его спиной явно мощная сила, и в этом смысле беседовать с ним разумно. Однако нужно понимать, чем эта сила, собственно, занята.

Она демонтирует американскую империю.

Зачем добровольно отказываться от гегемонии, спросите вы? Ответ скрыт от политологов, но понятен людям, которые разбираются в экономике. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. До внепланового увеличения расходов Пентагона обслуживание долга опять же впервые оказалось самой большой статьей бюджета. Сейчас Министерству войны подкинули дополнительные миллиарды, чтобы оно заказало у ВПК побольше оружия и раскачало тем самым производство.

Но гашение облигаций уже стало непосильной ношей. Доля расходов на выплату процентов составит в этом году без малого 14% бюджета. Таким образом, США оказались в одной компании с Италией (13%), Ливаном (15,2%) и Филиппинами (15,3%). Больше того, согласно прогнозу бюджетного комитета Конгресса, если ничего не менять, в 2036 году США отправят на строчку 2,1 трлн долларов, речь будет идти о 19% бюджета. Америка окажется в одной компании с Угандой и Габоном. Да, у некоторых крупных экономик этот показатель еще хуже. Бразилия, Индия и Египет тратят четверть налоговых сборов на гашение долгов. Но эти страны не являются эмитентами мировой резервной валюты. И не провозглашают себя «мировым полицейским».

Можно было бы жить так и дальше? Да, печатая деньги. То есть повторять раз за разом трюк, проделанный в кризисы 2008 года и ковидный. Если бы президентом стала Камала Харрис, скорее всего, именно этот вариант и был бы выбран. Однако такое поведение похоже на пружину. Чем дольше тянешь – тем сильнее ударит. Тем больше будет попорчена структура экономики.

Но неужели глобалисты не понимают происходящего? Это же такие большие любители Excel! Все они понимают, и поставили на Штатах крест, предпочитая выжать их досуха, а затем перенести центр в другое место, допустим, Новую Зеландию. Пока они временно передислоцировали штаб в Лондон, но это явно промежуточная остановка, так как у Британии дела также плохи. Однако подобный план – чистая фантазия. Деньги без вооруженной поддержки ничего не стоят. Силовой компонент обеспечивали десятилетиями именно США. Да и идеологический тоже со своей «американской мечтой», распространенной на мир. У проекта переезда глобалистов в новый финцентр нулевые шансы на успех.

Собственно, первые признаки серьезных проблем у США были видны по ряду показателей – например, по соотношению чистой прибыли к рыночной капитализации – еще в кризис доткомов, в 2000 году, уже тогда надо было что-то чинить. Сейчас выбор перед американскими властями простой: ужасный конец или ужас без конца.

«Трамписты» выбрали ужасный конец. Бессент за полтора года не сделал ничего для спасения глобальной финансовой системы, наоборот – предпринял много шагов против нее. Рубио прямым текстом заявляет о постепенном демонтаже НАТО членам организации. Уорш в большом интервью перед вступлением в должность заявил, что выбор у него между плохим сценарием и очень плохим, и его задачей как главы ФРС является минимизация потерь от предстоящего супер-кризиса. То есть приход этого самого супер-кризиса он открыто признает. Чуть подслащивая пилюлю, сообщает, что ФРС таки должна сотрудничать с правительством (а не сопротивляться, как было при предыдущем главе ФРС, читается между строк), а также поддерживать реальный сектор, то есть так любимую Трампом и Вэнсом реиндустриализацию.

Уорш в кризис 2008 года выступал в роли координатора действий между ФРС, правительством и Уолл-стрит, так что знает ситуацию изнутри. В последние годы он входил в совет ФРС. Потому он и говорит о предстоящей катастрофе как о чем-то решенном. Именно неизбежность краха приводит к появлению такого большого числа ренегатов среди атлантистов. Выбирая между США и долларом, конкретно эти люди предпочли-таки первое.

Но так сделали далеко не все. Под ковром ожесточенная схватка бульдогов. О чем говорить, если жена Байдена написала в недавно изданных мемуарах, что в декабре 2024 года в Белом доме всерьез верили, что в январе 2025-го начнется гражданская война, а потому решили украсить здание на Рождество предельно скромно.

«Утрясти позицию» в такой обстановке невозможно. То есть Трамп даже на закрытых переговорах может выступать лишь от одной из группировок американской власти, но не всей ее целиком. И если он заявляет, что предлагает какие-то совместные проекты, то лукавит. Единственное место, где он может более-менее за что-то отвечать – это Северная Америка. С большими оговорками, Центральная Америка. Не дальше.

Итак, США сворачивают империю. Но это вовсе не означает, что им по душе мир и благоденствие на оставляемых территориях. Как раз наоборот. Пока Штаты пересобираются – а они верят, что смогут это сделать быстро, хотя вероятность такого развития событий невелика – на земном шаре должен царить хаос. Конкретно в случае украинской войны, они собираются убить ЕС об РФ. Это не значит, что России в пику Америке нужно немедленно останавливать войну. Скорее наоборот, учитывая суицидальное поведение европейцев. Но необходимо правильно оценивать мотивы американцев. И «Старлинкам», Palantir, Hornet на Украине не удивляться.

Они не друзья. И не партнеры. Они думают только и исключительно о том, как спастись самим, находясь в капитанской рубке этого уходящего на дно «Титаника». Задача же Трампа – создавать дымовую завесу. Чем гуще туман, тем лучше. Вторая же его роль – стать козлом отпущения, когда все посыпется.