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ВСУ заметили за строительством оборонительного сооружения возле города Мена
Украинские войска начали возведение защитных линий южнее города Мена, который находится в Черниговской области.
Вооруженные силы Украины активно создают оборонительные сооружения в 90 километрах от государственной границы. Об этом сообщили в российских силовых структурах, передает РИА «Новости».
«Командование ВСУ строит оборонительные сооружения южнее города Мены (Черниговская область), в 90 километрах от государственной границы», – отметил собеседник агентства.
Кроме того, представители силовых ведомств добавили, что украинское командование продолжает увеличивать численность боевых групп 143-й отдельной механизированной бригады в этом регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинское командование перебросило в Черниговскую область вторую роту 143-й отдельной механизированной бригады.
Весной инженерные подразделения ВСУ усилили возведение эшелонированной обороны в соседней Сумской области.
Для создания противотанковых заграждений на севере страны местные цементные заводы производят специальные бетонные пирамиды.