Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Оценку ударам по танкерам в Азовском море дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, атаки со стороны Украины на суда, задействованные в энергетической сфере, представляют угрозу международным поставкам, передает РИА «Новости».

Песков заявил: «Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

Он подчеркнул, что речь идет не только о нападении на конкретные танкеры, но и о попытке дестабилизировать важные логистические маршруты.

Говоря о реакции Москвы на произошедшее, Песков отметил, что Россия в ответ продолжает специальную военную операцию.

Ранее в Таганрогском заливе были повреждены два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека.